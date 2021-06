DGAP-News: Defence Therapeutics Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges Defence Therapeutics Inc.: DEFENCE THERAPEUTICS BEAUFTRAGT DAS HUS COMPREHENSIVE CANCER CENTER MIT DER OPTIMIERUNG DES ADC-THERAPEUTIKUMS ACCUM-T-DM1 07.06.2021 / 14:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DEFENCE THERAPEUTICS BEAUFTRAGT DAS HUS COMPREHENSIVE CANCER CENTER MIT DER OPTIMIERUNG DES ADC-THERAPEUTIKUMS ACCUM-T-DM1

Vancouver, BC, Kanada, 7. Juni 2021 - Defence Therapeutics Inc. (im Folgenden "Defence" oder das "Unternehmen"), freut sich, nach sehr ermutigenden vorläufigen In-vivo-Ergebnissen den Beginn der Zusammenarbeit mit dem HUS Comprehensive Cancer Center in Helsinki, Finnland, zur Optimierung des ADC-Therapeutikums Accum-T-DM1 von Defence bekanntgeben zu dürfen. Das Cancer Center ist das größte und vielseitigste Krebsbehandlungszentrum in Finnland mit international hochgeschätzter Expertise und erstklassigen Behandlungsergebnissen.



Die beteiligten Parteien arbeiten bei der präklinischen Auswahl eines optimierten Accum-T-DM1-Konjugats auf der Grundlage von In-vitro-Bewertungen zusammen. In diesen Studien soll nicht nur der additive Effekt hervorgehoben werden, der durch die Accum-Technologie von Defence vermittelt wird, sondern sie sollen auch die Auswahl des optimalen Accum-T-DM1 für weitere In-vivo-Versuche an Brust- und Magenkrebs-Tiermodellen anleiten.

T-DM1 (Ado-Trastuzumab, Kadcyla(R)) wurde 2013 von der FDA für die Behandlung von Patientinnen mit metastasierendem HER2-positivem Brustkrebs zugelassen, hat 2019 einen Jahresumsatz von mehr als 1 Mrd. Dollar erzielt und ist somit das erste ADC, das Blockbuster-Status erreicht. Der Kadcyla(R) ADC-Antikörperanteil dieses Arzneimittels dient als Homing Device für das Chemotherapeutikum Emtansin. Klinische und präklinische Studien haben gezeigt, dass die intrazelluläre Wirkstoffabgabe an Brustkrebszellen nicht optimal ist, was zu Therapieresistenz und Rezidiven führen kann.