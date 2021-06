Anlegerverlag AstraZeneca: geht es jetzt endlich mit Vollgas zum Meilenstein? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.06.2021, 14:48 | 128 | 0 | 0 07.06.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Hier ist wieder richtig Dampf drin! Die Aktie von AstraZeneca geht mit Vollgas durch die Decke und beweist einmal mehr ihr riesiges Potenzial. Wohin wird die Reise hier also noch führen können? Es sieht ganz danach aus, dass die Anleger mittlerweile zu schätzen wissen, was hier für ein riesiges Potenzial drin steckt, was noch lange nicht ausgeschöpft wurde! Download-Tipp: Ist die Aktie von AstraZeneca momentan einen Kauf wert?! Diese Aktie wird Ihr Depot möglicherweise langfristig auf die Überholspur führen. Die Kursaussichten sind immer noch gut, wenn man auf die Erfolge der letzten Monate schaut. Für den Sonder-Report zu den Impfstoff-Aktien einfach hier klicken. Bleibt also die Frage, wie nachhaltig dieser Aufwärtstrend nun ist. Möglicherweise handelt es sich auch nur um ein Strohfeuer, weshalb man diese Situation mit Vorsicht genießen sollte! Ob es sich um eine enorm positive Lage handelt, in die man einsteigen kann und Gewinne einfährt, wird sich erst noch zeigen. Diese Analyse haben wir aber längst abgeschlossen! Unserem Sonderreport können Sie entnehmen, wie sie mit der Aktie von AstraZeneca weiter umgehen sollten. Die Lage ist weiter unübersichtlich und das Kursziel scheint nicht klar definiert zu sein! Dennoch kann der Kurs gegenüber Freitag heute stark zulegen. Das Plus beträgt satte 0,30 Prozent! Somit steigen die Anteilsscheine von AstraZeneca um 0,28 Euro auf starke 93,29 Euro! Fazit: Kann AstraZeneca jetzt wieder in die Höhe schießen? Aber auch andere Impfstoff-Aktien könnten Ihr Depot auf die Überholspur bringen. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern, um mehr zu erfahren!





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer