Johnson will nicht mehr von 'besonderer Beziehung' zu USA reden

LONDON (dpa-AFX) - Ist es mit der viel beschworenen "besonderen Beziehung" ("special relationship") zwischen Großbritannien und den USA vorbei? Der britische Premierminister Boris Johnson jedenfalls will den oft benutzten Ausdruck künftig lieber nicht mehr verwenden, wie ein Regierungssprecher am Montag in London bestätigte. Zuvor hatte das US-Magazin "The Atlantic" unter Berufung auf britische Regierungskreise berichtet, Johnson sei der Meinung, der Ausdruck lasse sein Land "schwach und bedürftig" erscheinen.

Diese Wortwahl wollte sich der Sprecher nicht zu eigen machen. Er dementierte den Bericht aber auch nicht. Das Verhältnis zwischen London und Washington sei eine sehr enge Beziehung. Man betrachte die USA als "engsten Verbündeten", so der Sprecher. US-Präsident Joe Biden hatte sich noch am Wochenende in einem Gastbeitrag für die "Washington Post" zu der "special relationship" mit dem Vereinigten Königreich bekannt.

Biden und Johnson wollen sich vor dem G7-Gipfel im englischen Cornwall diese Woche erstmals nach dem Machtwechsel im Weißen Haus treffen. Über das Verhältnis der beiden wird viel spekuliert. Johnson hatte vor der US-Wahl vergangenes Jahr Sympathien für Amtsinhaber Donald Trump erkennen lassen, der dann gegen Biden verlor. Biden bezeichnete den britischen Premierminister einmal als "physischen und emotionalen Klon" seines Vorgängers./cmy/DP/men