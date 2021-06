--------------------------------------------------------------

Köln (ots) - Burger King® festigt mit The Vegetarian Butcher(TM) seine

Vorreiterrolle im Plant-based Sortiment





- Weltneuheit: Erstes zeitweises Plant-based Burger King® Restaurant mitausschließlich pflanzenbasierten Pattys und Nuggets in Kooperation mit TheVegetarian Butcher(TM) exklusiv vom 7. bis 11. Juni 2021 in Köln.- Burger King® bietet gemeinsam mit The Vegetarian Butcher(TM) wachsendesAngebot an pflanzenbasierten Alternativen ohne geschmackliche Kompromisse an.- Nur in der Plant-based Aktionswoche vom 7. Juni bis 11.Juni 2021: KostenlosePlant-based Produkte deutschlandweit über Coupons in der MyBK® App inteilnehmenden Restaurants und solange der Vorrat reicht.100 % Geschmack. 0 % Fleisch: Mit dem weltweit ersten und einzigen Burger King®Plant-based Restaurant wird die erfolgreiche Zusammenarbeit mit The VegetarianButcher(TM) weiter ausgebaut. Neben dem Plant-based Whopper®**, den Plant-basedNuggets*** und dem Plant-based Nugget Burger** werden in Köln neuepflanzenbasierte Produkte vorgestellt und getestet. Das gemeinsame Versprechenvon Burger King® und The Vegetarian Butcher(TM): Wer sich für eine pflanzlicheFleischalternative entscheidet, muss keine geschmacklichen Kompromisse eingehen.Alle Interessierten können sich exklusiv vom 7. bis zum 11. Juni im eigens dafürkonzipierten Plant-based Restaurant in der Schildergasse 114 in Köln selbstdavon überzeugen - natürlich unter Einhaltung der Corona-konformenHygieneregeln. Darüber hinaus sind im gleichen Zeitraum über die MyBK® AppCoupons für kostenlose Plant-based Produkte deutschlandweit in teilnehmendenRestaurants und solange der Vorrat reicht, erhältlich.Die Partnerschaft von Burger King® und The Vegetarian Butcher(TM) war von Anfangan überaus erfolgreich: Innerhalb nur eines Jahres nach Einführung desPlant-based Whopper®** hat Burger King® 2020 als erste Fast-Food-Hamburger-Kettein Deutschland pflanzenbasierte Nuggets angeboten - zuletzt folgte derPlant-based Nugget Burger***. Der kontinuierliche Ausbau des Plant-basedSortiments ist ein Beleg dafür, dass die beiden Unternehmen den Geschmack derGäste treffen, die ihren Fleischkonsum reduzieren möchten und nach leckerenAlternativen suchen. Dabei nehmen die beiden Unternehmen eine Vorreiterrolleein. Dementsprechend ist auch die allgemeine Nachfrage groß: Bereits jetzt istjeder fünfte verkaufte Whopper®** in Deutschland mit Plant-based Patty!"Wir wissen, dass die Gäste von Burger King® besonders anspruchsvoll sind", sagtHugo Verkuil, CEO von The Vegetarian Butcher(TM). "Sie sind an den Geschmack vonbestem flammengegrillten Fleisch und anderen Leckereien mit Fleisch gewöhnt. Esmacht uns stolz, dass wir diese Ansprüche erfüllen können - und das mit unserenrein pflanzenbasierten Produkten.""Bei Burger King® gibt es was für jeden Geschmack - ob Fleischliebhaber*innen,Vegetarier*innen oder Flexitarier*innen", so Klaus Schmäing, Director Marketingbei der BURGER KING Deutschland GmbH. "Welche Vielfalt auf Pflanzenbasis möglichist, zeigen wir im weltweit ersten Plant-based Burger King® Restaurant gemeinsammit The Vegetarian Butcher(TM). Wir freuen uns auf das Feedback unserer Gäste,um damit unser Plant-based Sortiment kontinuierlich auszubauen. Unser Anspruchist es, die leckersten Burger und andere Köstlichkeiten anzubieten - egal ob mitoder ohne Fleisch."In Kooperation mit The Vegetarian Butcher(TM) öffnet vom 7. bis zum 11. Juni2021 das weltweit erste und einzige Plant-based Burger King® Restaurant in Köln.Vor Ort werden in diesem Zeitraum Pattys und Nuggets ausschließlich aufPflanzenbasis angeboten und ein Blick auf leckere Produktinnovationen geworfen.Parallel dazu können deutschlandweit die bestehenden Plant-based Produkte beiBurger King® kostenlos über Coupons in der MyBK® App erworben werden - solangeder Vorrat reicht und in allen teilnehmenden Burger King Restaurants (http://www.burgerking.de/kingfinder ). Gemäß dem Claim "Mach dein King" bietenThe Vegetarian Butcher(TM) und Burger King® so der zunehmenden Anzahl anFleischliebhaber*innen, die ihren Fleischkonsum reduzieren möchten, leckereAlternativen an - hierzu laden wir herzlich ein!* Mögliche Kreuzkontamination durch Zubereitung auf den Grills, die für Fleischverwendet werden.** Pflanzlich basierte Fleischalternative (Patty), Mayonnaise enthält Ei [imAktionsrestaurant ohne Ei]*** Pflanzlich basierte Geflügelalternative