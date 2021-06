DGAP-Media / 07.06.2021 / 15:00

TIMBERFARM legt außergewöhnlichen Wert auf Klarheit und Öffentlichkeit. Das Unternehmen macht kein Geheimnis aus seinem äußerst erfolgreichen Geschäftsmodell, seiner Firmenstruktur und seinem verantwortlichen Handeln. Gerne erteilt die TIMBERFARM GmbH realistische Auskunft, damit sowohl sämtliche Baumpartner, Mitarbeiter als auch die Öffentlichkeit wissen, wer sie ist und was sie tut.



„Das was wir tun, tun wir aus tiefer innerer Überzeugung." Und das kommt bekanntlich allen Beteiligten zugute - Baumbesitzern, Anlegern, Gesellschaftern, Mitarbeitern in Düsseldorf und den Geschäftspartnern innerhalb der Plantagen-Bewirtschaftung in Panama. „Wenn wir offen zeigen, wer wir in Wirklichkeit sind, was uns bewegt und was wir zu bieten haben, ziehen hieraus sämtliche Leute, die sich uns anvertrauen, einen gewaltigen Nutzen."



Alle wichtigen Informationen werden unverzüglich veröffentlicht, exemplarisch auf TIMBERFARMs gut strukturierter Homepage https://www.timberfarm.de/de, auf der man Alles über das Unternehmen an sich, seine Investmentangebote, Allgemeines zur Kautschukindustrie und -handel sowie ständig aktualisierte News zu entsprechenden Themen erfährt. Gleichzeitig liest man, was Nachhaltigkeit auf der einen und Vermögensanlage auf der anderen Seite innerhalb der TIMBERFARM GmbH ganz explizit bedeutet.



Transparenz bis ins kleinste Detail.



Persönliche Berater und die Geschäftsleitung nehmen sich Zeit - sowohl für bestehende Kunden als auch für neue Interessenten. Ohne Umschweife erhält man detaillierte Auskunft über relevante Zahlen, vergangene Ernten, Marktentwicklungen oder Erlösprognosen. „Damit unsere Kunden mit eigenen Augen sehen, wie wir für sie wirtschaften."



Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser?!



Wem das oben Geschriebene noch nicht reicht, kann das Wachstum seiner Kautschukbäume auch persönlich mit den Händen greifen: Für Baum- und Plantagenbesitzer organisiert TIMBERFARM eine einmal jährlich stattfindende Kundenreise nach Panama. Das ausgiebige Reiseprogramm beinhaltet den Besuch der jeweils eigenen Bäume, um sich direkt vor Ort ein Bild machen zu können.



Also?



Abschließend ist festzuhalten, dass die Geschäfte der TIMBERFARM auf Ehrlichkeit und Integrität, Respekt und Offenheit beruhen. Diese Werte scheinen grundlegende Philosophie des Unternehmens zu sein. TIMBERFARM ist überzeugt: Nur so werden auf Vertrauen basierende Geschäfts-beziehungen aufgebaut. „Das ist unser Anspruch, denn dieses Vertrauen ist die Grundlage unserer Arbeit und unseres Erfolges."





Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Timberfarm GmbH

Schlagwort(e): Finanzen



07.06.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de