Defence Therapeutics beauftragt das HUS Comprehensive Cancer Center mit der Optimierung des ADC-Therapeutikums Accum-T-DM1

Vancouver, BC, Kanada, 7. Juni 2021 – Defence Therapeutics Inc. (CSE: DTC; FSE: DTC; USOTC: DTCFF im Folgenden „Defence“ oder das „Unternehmen“), freut sich, nach sehr ermutigenden vorläufigen In-vivo-Ergebnissen den Beginn der Zusammenarbeit mit dem HUS Comprehensive Cancer Center in Helsinki, Finnland, zur Optimierung des ADC-Therapeutikums Accum-T-DM1 von Defence bekanntgeben zu dürfen. Das Cancer Center ist das größte und vielseitigste Krebsbehandlungszentrum in Finnland mit international hochgeschätzter Expertise und erstklassigen Behandlungsergebnissen.