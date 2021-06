CREDIT SUISSE belässt SYMRISE AG auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktien von Symrise nach einem Analystenwechsel mit "Outperform" und einem Kursziel von 113 Euro eingestuft. Dies schrieb der nun zuständige Experte Samuel Perry in einer Studie vom Freitag./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2021 / 16:06 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben