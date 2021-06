Faire Löhne, Integration und Sicherheit / Solargewächshäuser in Südeuropa stehen für soziale Nachhaltigkeit und optimale Arbeitsbedingungen (FOTO)

Frankfurt (ots) -



- Immer mehr deutsche Verbraucher achten beim Kauf von Konsumgütern auf ethische

und soziale Kriterien bei der Produktion, wie zum Beispiel sichere

Arbeitsbedingungen, angemessene Bezahlung der Arbeitskräfte und fairer Handel.

- Das Programm CuteSolar präsentiert die wichtigsten Faktoren, die in den

Solargewächshäusern Südspaniens für optimale Arbeitsbedingungen und soziale

Nachhaltigkeit sorgen.



Die Landwirtschaft in den südspanischen Küstengebieten gilt durch den Export als

ein wirtschaftlicher Motor des Landes und sichert durch viele Arbeitsplätze den

Wohlstand in der Region. Mit rund 100.000 Jobs stellt der Obst- und Gemüseanbau

in südspanischen Solargewächshäusern mehr als 10 % der Arbeitsplätze im gesamten

spanischen Obst- und Gemüseanbau. Über 14.500 Betriebe verteilen sich auf einer

Fläche von mehr als 35.000 Hektar. Dabei setzt die Region vor allem auf

Kleinbauern und Familienbetriebe. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass

die Landwirte immer bessere Qualifikationen vorweisen und rund 80 % der

Landwirte über eine Art der formalen Ausbildung verfügen oder ein Training

abgeschlossen haben.





Die positive wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Region beruht vor allemauf der Integration von zugewanderten Arbeitskräften in den spanischenArbeitsmarkt: 65 % der landwirtschaftlichen Arbeiter in der Region sindEinwanderer aus insgesamt mehr als 120 verschiedenen Nationen. Auch dieGleichstellung von Frauen ist ein wichtiger Erfolgsfaktor, denn sie sind aufallen Ebenen der landwirtschaftlichen Betriebe vertreten. Hervorzuheben ist,dass 71 % bzw. 30 % des Personals in Verpackungsunternehmen undlandwirtschaftlichen Betrieben Frauen sind. Bemerkenswert ist außerdem, dass imsonst eher männlich dominierten Berufsfeld der Agronomen und Feldtechniker inden Solargewächshäusern ein Drittel der Beschäftigten weiblich ist - innerhalbSpaniens einer der höchsten Anteile von Frauen in diesem Bereich.Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt guter Arbeitsbedingungen ist eineangemessene Bezahlung. In den Solargewächshäusern Südspaniens erhalten dieBeschäftigten faire Löhne, die auf demselben Level wie in anderen europäischenLändern in diesem Sektor liegen und deutlich höher als in anderen benachbartenDrittländern. Da es sich bei der Arbeit in den Solargewächshäusern meist umintensive körperliche Arbeit handelt, achten die Landwirte außerdem auf hoheSicherheitsstandards. Unterstützt werden diese hohen Standards durch Angebotevon verschiedenen spanischen Organisationen mit Fortbildungen, Workshops und