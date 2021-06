IVU Traffic Technologies kündigt den Rückkauf eigener Aktien an - allerdings in einem begrenzten Umfang: Es sollen bis zu 50.000 eigene Anteilscheine mit einem Gesamtwert von maximal 0,9 Millionen Euro erworben werden, heißt es aus dem Berliner Unternehmen. Die Zukäufe sollen am heutigen Montag starten und spätestens am 31. Juli beendet werden.Zu den Gründen des Rückkaufs gehören Unternehmensangaben zufolge „insbesondere ...