Berlin (ots) - Regelungen zum Produktstatus von Recyclingbaustoffen, ein

einheitliches Analyseverfahren für alle Entsorgungswege sowie eine

Bund-Länder-Deponiestrategie angemahnt.





"Es besteht weiterhin erheblicher Korrekturbedarf am gegenwärtigen Entwurf derMantelverordnung. Das bezieht sich sowohl auf die weiterhin fehlendeRechtssetzung für den Produktstatus von Recyclingbaustoffen wie auch auf diePraxistauglichkeit der Regelungen für Baustellen." Darauf wiesen ChristineBuddenbohm, Geschäftsführerin Zentralverband Deutsches Baugewerbe, und RenéHagemann-Miksits, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands derDeutschen Bauindustrie, heute anlässlich der Sachverständigenanhörung imUmweltausschuss des Deutschen Bundestags hin."Mineralische Recyclingbaustoffe werden auch in der Mantelverordnung gegenüberPrimärmaterialien benachteiligt. Das kann nicht vom Verordnungsgeber ignoriertwerden," erklärte Buddenbohm. Mineralische Ersatzbaustoffe verbleiben nachstofflicher Aufbereitung und Qualitätssicherung weiterhin im Abfallregime undunterliegen den abfallbezogenen Rechtspflichten. "In der Praxis bleiben sieBaustoffe zweiter Wahl," so Buddenbohm weiter. "Es hätte einer Regelung zumAbfallende in der Mantelverordnung bedurft, die das Erlangen des Produktstatusfür alle gütegesicherten mineralischen Ersatzbaustoffe bundeseinheitlich regelt.Denn wer will schon mit Abfall bauen.""Die Mantelverordnung wird die in sie gesteckten Erwartungen nicht erfüllen,weil die Vorschriften nicht auf die Baupraxis ausgerichtet sind.", warnteHagemann-Miksits insbesondere unter Hinweis auf die Komplexität derEinbautabellen und die je nach Entsorgungsweg uneinheitlichenUntersuchungsverfahren. Zudem sei mit steigenden Entsorgungskosten zu rechnen,insbesondere infolge knapper Deponiekapazitäten. "Sollte die Mantelverordnungdennoch beschlossen werden, muss schnellstmöglich ein einheitliches Probennahme-und Analyseverfahren für alle Entsorgungswege und eineBund-Länder-Deponiestrategie verabschiedet werden," so Hagemann-Miksits.Am 10. Juni 2021 wird der Bundestag ohne Debatte final über die Mantelverordnungberaten, bevor der Bundesrat erneut abstimmen wird."Sollte die Mantelverordnung in der jetzigen Fassung beschlossen werden, setzenwir unsere Erwartungen in das angekündigte wissenschaftlich begleitendeMonitoring und in die erste Evaluierung. Das kann allerdings dauern. DerBundestag verpasst die Chance, einer echten Kreislaufwirtschaft am Bau einenSchub zu geben, indem Recyclingbaustoffe als das anerkannt werden, was sie sind:nämlich hochwertige und innovative Baustoffe," so die beiden Verbände.- Die Stellungnahmen von Hauptverband der Deutschen Bauindustrie undZentralverband Deutsches Baugewerbe für die Anhörung zur Mantelverordnungfinden Sie auf der Webseite des Deutschen Bundestags (https://www.bundestag.de/ausschuesse/a16_umwelt/oeffentliche_anhoerungen#url=L2F1c3NjaHVlc3NlL2ExNl91bXdlbHQvb2VmZmVudGxpY2hlX2FuaG9lcnVuZ2VuLzg0MzkyNi04NDM5MjY=&mod=mod544426) .Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420Mobil: 0049 172 2144601eMail mailto:klein@zdb.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/4934448OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe