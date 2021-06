SKODA AUTO Volkswagen India Private Limited startet Serienproduktion des neuen SUV-Modells KUSHAQ (FOTO)

Mladá Boleslav/Pune (ots) - > Erster SKODA KUSHAQ im indischen Werk Chakan, Pune

vom Band gelaufen



> Erstes Serienmodell im Rahmen des Projekts INDIA 2.0



> SUV basiert auf der MQB-A0-IN-Plattform, einer speziell für den indischen

Markt entwickelten Version des MQB-A0





> Mittelklasse-SUV verbindet markantes Design mit großzügigem Raumangebot, vielKomfort, einem hohen Sicherheitsniveau, effizienten TSI-Motoren und modernenInfotainmentsystemen> SKODA AUTO trägt federführende Verantwortung für sämtliche Aktivitäten des Volkswagen Konzerns auf dem indischen SubkontinentBei SKODA AUTO Volkswagen India Private Limited ist im Werk Chakan, Pune, dieProduktion des KUSHAQ angelaufen. Der Start der Auslieferungen an Kunden ist fürJuli geplant. Der SKODA KUSHAQ ist das erste Serienmodell, das im Rahmen desProjekts INDIA 2.0 lokal in Indien gefertigt wird. Das SUV basiert auf derspeziell für den indischen Markt entwickelten MQB-A0-IN-Version des modularenQuerbaukastens. Das neue SUV überzeugt mit markantem Design, einem SKODA typischgroßzügigen Platzangebot, hohem Komfort, einer umfangreichenSicherheitsausstattung sowie effizienten TSI-Motoren und modernenInfotainmentsystemen.Thomas Schäfer, Vorstandsvorsitzender von SKODA AUTO, sagt: "DerProduktionsstart des neuen SKODA KUSHAQ markiert für unsere Marke den Beginneiner neuen Ära auf dem indischen Subkontinent. SKODA AUTO verantwortet imRahmen des Projekts INDIA 2.0 federführend sämtliche Aktivitäten des VolkswagenKonzerns in der Region. Mit dem KUSHAQ leiten wir dort eine Produktoffensive mitvier neuen Modellen der Marken SKODA und Volkswagen ein. Sie basieren auf derMQB-A0-IN-Version des Modularen Querbaukastens, die speziell für die Bedürfnissedes indischen Marktes entwickelt wurde. Ich bin überzeugt, dass der KUSHAQhervorragend bei den Kunden ankommen wird."Gurpratap Boparai, Managing Director SKODA AUTO Volkswagen India PrivateLimited, ergänzt: "Der Produktionsstart des ersten Modells, das im Rahmen desINDIA 2.0-Projekts entwickelt wurde, ist ein historischer Meilenstein für SKODAAUTO und den Volkswagen Konzern in Indien. Er ist ein Beleg für diehervorragende Zusammenarbeit unserer Teams auf der ganzen Welt und hier inIndien. Wir haben einen Lokalisierungsgrad von bis zu 95 Prozent erreicht - undbringen damit die Entwicklungs- und Fertigungskompetenz Indiens auf die globaleLandkarte. Mit dem SKODA KUSHAQ sind wir künftig in einem der am schnellstenwachsenden Fahrzeugsegmente vertreten. Wir freuen uns, unseren Kunden nun einSUV anbieten zu können, das sich durch emotionales Design, effiziente Leistung,