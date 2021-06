Tag der BAUINDUSTRIE 2021am10.Juni

Berlin (ots) - Der Countdown läuft. In wenigen Tagen ist es soweit, der erstedigitale Tag der BAUINDUSTRIE öffnet am Donnerstag, 10. Juni 2021 seine Türen.Unter dem Motto: "Stadt. Land. Bau. - Wir können mehr als bauen!" tauschen wiruns in diesem Jahr zu den Schwerpunktthemen der BAUINDUSTRIE aus: ÜberKlimaschutz , Innovation und Digitalisierung , Infrastrukturentwicklung ,Fachkräfte bzw. Nachwuchssicherung in der Branche sowie Ausland und Europamöchten wir gemeinsam mit Ihnen, namenhaften Vertretern der Politik, derWirtschaft und Wissenschaft sowie der gesamten Wertschöpfungskette Baudiskutieren.Wir laden Sie herzlich dazu ein, an Vorträgen und Diskussionen im Livestreamteilzunehmen und sich - nur einen Mausklick weiter - über spannende Themen perVideos oder im Chat mit Experten zu informieren. Mit dabei aus der Politik sinddie Bundeskanzlerin, Bundesminister, Staatssekretäre und in Anbetracht desWahljahres natürlich auch Kanzlerkandidaten und Fraktionsvorsitzende . Eine guteGelegenheit, wichtige Themen der BAUINDUSTRIE zu diskutieren und unsereVorschläge direkt an die Politik zu adressieren.Zusätzlich werden wir unter der Schirmherrschaft desBundeswirtschaftsministeriums den Start-up-Preis BAUsmart2021 live verleihen. Erist als Jury- und als Publikums-Preis ausgeschrieben. So können am Tag derBAUINDUSTRIE alle Teilnehmer eine Bewertung für die Start-ups abgeben. Diesewiederum präsentieren sich auf virtuellen Messeständen mittels einer kurzenFilmpräsentation.Auf den digitalen Ausstellungsständen unserer Partner können Sie sich über dieneuesten Entwicklungen informieren und mit den Ansprechpartnern in Kontakttreten.Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung erhalten Sie auf derVeranstaltungswebsite https://www.tag-der-bauindustrie.de .Pressekontakt:Inga Stein-BarthelmesBereichsleiterin Politik und KommunikationTel. 030 21286-229 / E-Mail: inga.steinbarthelmes@bauindustrie.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/24058/4934926OTS: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.