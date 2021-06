GR Silver Mining setzt Serie an hochgradigen Bohrungen fort!

GR Silver Mining hat neue, hochgradige Bohrergebnisse vom Plomosas-Projekt gemeldet. Die neuesten Daten kommen auf bis zu 1,8 Kilogramm Silberäquivalent und sollen in die geplante Ressourcenschätzung für das Silber-Proje

GR Silver Mining hat neue, hochgradige Bohrergebnisse vom Plomosas-Projekt gemeldet. Die neuesten Daten kommen auf bis zu 1,8 Kilogramm Silberäquivalent und sollen in die geplante Ressourcenschätzung für das Silber-Projekt einfließen.

Plomosas-Projekt: Bis zu 1,8 Kilogramm Silberäquivalent

GR Silver Mining (0,70 CAD | 0,50 EUro; CA36258E1025) bleibt seiner Linie treu. Die Kanadier melden erneut sehr hochgraidge Bohrergebnisse vom Plomosas-Projekt in Mexiko. Konkret wurden Bohrungen im nördlichen Bereich des Abbaugebiets Plomosas angestellt. Hier kam es in der Vergangenheit noch nicht zum Abbau von Metallen. Die Ergebnisse zeigen Abschnitte von polymetallischer (Ag-Au-Pb-Zn) Mineralisierung in sogenannten Brekzien. Highlight dieser Bohrkerne war sicherlich Bohrloch SD-13, dass auf 1.779 g/t Silberäquivalent kam. Weitere Bohrlöcher wiesen ebenfalls sehr hohe Grade an Silber, aber auch an Gold auf. Alle neuen Bohrdaten finden Sie an dieser Stelle.