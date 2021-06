Zwei Jahre Investitionen in die Zukunft der Energy2market (FOTO)

Leipzig (ots) - Vor fast zwei Jahren übernahm die französische EDF-Gruppe

vollständig die Gesellschaftsanteile des Aggregators und Energiehändlers

Energy2market (e2m). Die wirtschaftliche Stärke der EDF ist eine wesentliche

Grundlage für die Umsetzung der ambitionierten Wachstumsziele des Leipziger

Unternehmens und löste einen spürbaren Wachstums- und Innovationsschub aus. So

wurde die Weiterentwicklung der digitalen Dienstleistungen und Produkte sowie

des hauseigenen Virtuellen Kraftwerks (VKW) beflügelt.



Raphael Hirtz, Geschäftsführer der e2m: "Digitalisierung und Automatisierung der

internen und externen Prozesse sind für uns Schlüsselfaktoren. Sie ermöglichen

uns zu wachsen und gleichzeitig unser Bestandsportfolio zu sichern, unsere

Flexibilisierungs-Aktivitäten weiter zu entwickeln und neue Märkte im

Industriebereich zu erschließen."





In diesem Kontext hebt Hirtz insbesondere die enge Vernetzung der e2m mit derLocal Energy Management (LEM), einem innovativen Start-up-Verbund der EDF,hervor: " Die LEM ist für den Aufbau von Infrastrukturen zur Nutzung von Energieund Flexibilität aus dezentralen Erzeugungs- und Verbrauchseinheitenverantwortlich. Die e2m unterstützt mit ihrer spezifischen VKW-Kompetenz und derführenden Marktrolle in Deutschland die Weiterentwicklung der Start-ups undträgt so im Verbund mit der LEM zu einer CO2-freien und regenerativenEnergiewelt von morgen bei."Investitionen in IT und PersonalSeit dem Sommer 2019 wurden signifikante Investitionen vor allem inIT-Infrastrukturen und -projekte sowie in den Personalbestand vorgenommen. Soverdreifachten sich seit 2019 allein die eingesetzten Personal-Ressourcen imBereich Software-Entwicklung. Aber auch in anderen Arbeitsbereichen wie Vertriebwächst der Personalbestand beständig. Bis Ende des Jahres wird die e2m gut 120Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Rund zwanzig Prozent mehr alsnoch vor einem Jahr.Biogas-Marktführerschaft soll ausgebaut werdenMit den Investitionen werden insbesondere die Internationalisierung und diedamit einhergehende Multimarktfähigkeit des Virtuellen Kraftwerks (VKW) der e2mvorangetrieben. Ebenso auch die Entwicklung eines neuen, anwenderfreundlichenKundenportals, das im Herbst 2021 live gehen wird. Im Zentrum steht zudem dieWeiterentwicklung des Kundenportfolios der e2m, um die Marktführerschaft imBereich Biogas auszubauen. Mit allein 1.795 MW installierter Leistung ist diee2m ein wesentlicher Marktakteur. Zur Strategie gehört auch die signifikanteWeiterentwicklung der flexibilisierten Biogas-Anlagen. Von den gut 700