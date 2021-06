Now Health International kooperiert mit Starr Insurance Companies

Die Now Health International Group, ein führender Anbieter internationaler privater Krankenversicherungen (International Private Medical Insurance, IPMI), hat in Zusammenarbeit mit Starr Insurance Companies, einer führenden globalen Versicherungsgesellschaft, ein neues Programm angekündigt, um ambitionierte Wachstumspläne in Europa voranzubringen.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird Starr Insurance Companies ab dem 1. März 2021 europaweit sämtliche Neuverträge und Verlängerungsverträge versichern. Now Health International wird weiterhin die internationalen Krankenversicherungen verwalten. Zu diesem Bereich zählen auch die Schadenbearbeitung und der Kundenservice. Alle Versicherungsnehmer werden auch in Zukunft vom Zugang zu den ausgezeichneten digitalen Tools von Now Health International profitieren.

Zahir Sharif, Geschäftsführer von Now Health International, äußerte sich dazu folgendermaßen: „Wir von Now Health International verfolgen das Ziel, unsere Präsenz in Europa weiter auszubauen und unsere Geschäftstätigkeit auf neue Märkte in der Region zu expandieren. Starr Insurance Companies kann eine mehr als 100-jährige Tradition und Fachkompetenz vorweisen, ist bereits auf den globalen Märkten vertreten und eignet sich als gut positionierter Partner, um uns bei der Umsetzung dieser Ziele zu unterstützen.“

Im Rahmen dieser neuen Partnerschaft wird Now Health International seinen Versicherungsnehmern in ganz Europa auch weiterhin seine bisherigen Produkte anbieten. Zu diesen Produkten zählen unter anderem das Premiumprodukt des Unternehmens, das umfangreiche WorldCare-Produkt, und das erschwinglichere SimpleCare-Produkt für diejenigen Versicherungsnehmer, die einen Basis-Krankenversicherungsschutz wünschen. Diese Vereinbarung wird keine Auswirkungen auf die Leistungen, die Preisgestaltung und den Kundenservice haben.