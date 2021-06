project44 schließt Serie-E-Runde in Höhe von 202 Mio. $ angeführt von Goldman Sachs Asset Management ab - Bewertung des Unternehmens liegt bei über 1,2 Mrd. $

project44, der führende Anbieter für Transport Visibilitätslösungen, gab heute den Abschluss seiner Serie-E-Investition in Höhe von 202 Millionen US-Dollar bekannt, die gemeinsam von verschiedenen Fonds unter der Leitung von Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs) und Emergence Capital getätigt wurde . Das Unternehmen hat jetzt eine Bewertung von 1,2 Milliarden US-Dollar. Bis heute hat project44 442,5 Millionen US-Dollar eingesammelt, um die Transparenz innerhalb der Lieferkette zu verbessern. Goldman Sachs hat in der Vergangenheit die globale Expansion von Technologieunternehmen in der Wachstumsphase unterstützt und diese durch mehrere Wachstumsphasen begleitet. Diese Finanzierung wird das Wachstum des multimodalen Speditionsnetzwerk des Unternehmens beschleunigen, einen bedeutenden Vorstoß in die asiatischen Märkte ermöglichen, die Fähigkeiten in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und Data Science ausbauen, neue Produktinnovationen ermöglichen und die globale Vertriebs- und Marketingreichweite stärken.

These are just some of the dedicated, long-standing team members who helped make project44 the success it is today. Most companies that attain unicorn status feature the founder(s). We want to turn that on its head, feature our team and our culture of dedication.