FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag in einem ruhigen Handel etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,11 Prozent auf 170,16 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,20 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Die Anleihen gaben so einen großen Teil ihrer Kursgewinne vom Freitag wieder ab. Vor dem Wochenende hatten Bundesanleihen einen deutlichen Schub durch enttäuschend aufgenommene Daten vom US-Arbeitsmarkt erhalten. Vor allem der unter den Erwartungen gebliebene Beschäftigungsaufbau verlieh sicheren Wertpapieren Auftrieb.

Die verbesserte Konjunkturstimmung von Anlegern in der Eurozone belastete am Montag die Kurse tendenziell. Der vom Analyseunternehmen Sentix erhobene Indikator stieg im Juni auf den höchsten Stand seit gut drei Jahren. Der Anstieg war größer als von Ökonomen erwartet. Sentix begründete die Entwicklung vor allem mit Lockerungen von Corona-Beschränkungen in Handel, Gastronomie und Tourismus./jsl/he