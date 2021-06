Shanghai / New York 07.06.2021 - Der US-Autobauer Tesla verzeichnet in China einen deutlichen Absatzrückgang. Die US-Regierung will künftig das Recycling von Batterien für E-Autos forcieren. Nano One steigt an die Toronto Stock Exchange auf.



Vor einigen Wochen hat ein Analyst ein ehrgeiziges Kursziel für die Aktie von Tesla ausgegeben und teilte mit, dieses sei zu erreichen, wenn das Unternehme in der Lage ist, seinen Absatz in China deutlich zu steigern.





Bereits im April hatte das Unternehmen eher schwache Absatzzahlen in der Volksrepublik verzeichnet. Wie in der vergangenen Woche berichtet wurde, sind die monatlichen Nettoorders in China im Mai auf 9.800 Einheiten zurückgegangen. Damit hätte sich der Absatz gegenüber dem Vormonat nahezu halbiert.Tesla selbst betreibt in der chinesischen Metropole Shanghai eine Gigafactory, in der Model 3 und Model Y produziert werden.Dem Bericht von The Information zufolge, wird die schwache Entwicklung bei Tesla auf den Umgang des Unternehmens mit Kundenbeschwerden zurückgeführt. Sowohl die Kunden in der Volksrepublik, als auch die Politik haben das Unternehmen öffentlich kritisiert.US-Regierung will Batterie-Recycling fördernWie die Nachrichtenagentur Reuters am Wochenende in einemExklusivbeitrag berichtete, will die US-Regierung im Zuge der Elektrifizierung des Individualverkehrs das Recycling von Batterien fördern.Laut Reuters ist geplant, das Recycling von Batterien aus E-Autos in den USA zu entwickeln und damit eine neue Branche zu schaffen.Der Rohstoffverbrauch von Batterien von E-Autos gilt als eine der großen Hürden für die breite Akzeptanz von E-Autos. Rohstoffe wie Lithium und Kobalt, Kupfer und Nickel sind am Lebensende einer Batterie bislang unwiederbringlich verloren, was dem Zyklusgedanken widerspricht.Bislang gibt für die Wiedergewinnung von Rohstoffen aus Batterien keine Industrie, nicht zuletzt, da es bislang zu wenige Batterien für die Schaffung einer Industrie gab. Mit dem breiten Einsatz von E-Autos, der in den nächsten Jahren in die Millionen gehen wird, ändert sich dies deutlich.Nano One steigt an die Toronto Stock Exchange aufDie Profiteer-Empfehlung Nano One teilte heute mit, dass die Aktien des Unternehmens ab dem 8. Juni an der Toronto Stock Exchange gehandelt werden. Die dafür erforderliche Genehmigung der TSX hat das Unternehmen erhalten. Der Handel findet unter dem Kürzel „NANO“ statt.Erstmals hatte das Unternehmen am 27. Mai mitgeteilt, dass man künftig an der TSX gehandelt werde. Die gesamte Mitteilung lesen Sie hier:https://bit.ly/3ioWsHiNano One Materials Corp. (WKN: A14QDY) bietet in einer Phase des Wandels eine Technologie, die diesen Wandel beschleunigen dürfte. Das Unternehmen bewegt sich einem Markt, der in fünf Jahren ein Volumen von 23 Mrd. USD erreichen könnte. Gleichzeitig liegt die Bewertung von Nano One Materials aber nur bei rund 480 Mio. CAD. Am 6. Mai 2020 meldete das Unternehmen zudem, dass man eine nicht rückzahlbare Förderung in Höhe von 3 Mio. CAD durch die Provinz British Columbia erhalten habe, womit die bisherige Förderung des Projektes zur Skalierung moderner Batteriematerialien auf mehr als acht Millionen CAD anwächst.Hinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Nano One Materials Corp. und interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien der besprochenen Unternehmen Nano One Materials Corp. und und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!