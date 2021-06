Ein solcher Kursgewinn lässt die Chartanalysten in Jubelstürme ausbrechen. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. So überbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 169,80 EUR ausgelotet. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Skeptiker können dieses Aufbäumen nutzen, um ihre Short-Position auszubauen. Schließlich haben sich die Kurse von Puts durch den Anstieg verbilligt. Moderna-Bullen dürfte angesichts der kräftigen Rallye das Lachen heute nicht mehr zu nehmen sein.

Fazit: Wie es bei Moderna weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.