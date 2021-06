Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Wer will in Sachsen-Anhalt die Grünen schon in der Regierung? Die größte Überraschung der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt war in der Höhe und in der Deutlichkeit nicht einmal zu ahnen, niemand sah die CDU bei über 30 Prozent, schon gar nicht bei 37,1 Prozent. Damit verwies sie alle anderen Parteien auf ihre …