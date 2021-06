Loncor kündigt Namensänderung in Loncor Gold Inc. an Nachrichtenquelle: IRW Press | 07.06.2021, 19:23 | 124 | 0 | 0 07.06.2021, 19:23 | Toronto, Kanada - 7. Juni 2021 - Loncor Resources Inc. („Loncor“ oder das „Unternehmen“) (TSX: „LN“; OTCQX: „LONCF“; FWB: „LO51“) gibt bekannt, dass das Unternehmen seinen Namen in „Loncor Gold Inc.“ ändern wird, um das Geschäft von Loncor als Goldexplorationsunternehmen besser zu positionieren. Es wird erwartet, dass die Stammaktien von Loncor ab Börseneröffnung am Donnerstag, den 10. Juni 2021 unter dem neuen Namen an der Toronto Stock Exchange („TSX“) gehandelt werden. Das Handelssymbol des Unternehmens an der TSX wird weiterhin „LN“ lauten. Arnold Kondrat, Gründer und Chief Executive Officer von Loncor, erklärt: „Das Unternehmen bemüht sich nach wie vor um die Erschließung seiner für den Tagebau geeigneten Vorzeige-Goldlagerstätte Adumbi. Bislang wurden auf dem Konzessionsgebiet Imbo mehr als 3.450.000 Unzen Gold in der vermuteten Ressourcenkategorie abgegrenzt. Unser aktuelles Bohrprogramm, das sich bei der Erweiterung der Goldressource bei Adumbi bisher als sehr erfolgreich erwiesen hat, zeigt, dass sich Adumbi in der Tiefe fortsetzt, und zwar mit höheren Gehalten und Mächtigkeiten. Adumbi hat unserer Ansicht nach das Potenzial, durch das laufende Bohrprogramm deutlich gesteigert zu werden und sich zu einer Tier-1-Lagerstätte zu entwickeln. Darüber hinaus laufen derzeit auch Gespräche darüber, wie die hochgradige Lagerstätte Makapela des Unternehmens, die 50 km entfernt liegt, am besten in einen zukünftigen Minenplan für Adumbi eingebunden werden kann.“ Über Loncor Resources Loncor ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ngayu-Grünsteingürtel im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo (die „DRK“) gerichtet ist. Das Loncor-Team verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Arbeitserfahrung in der DRK. Loncors wachsende Ressourcenbasis im Ngayu-Gürtel umfasst derzeit die Projekte Imbo und Makapela. Auf dem Imbo-Projekt verfügen die Adumbi-Lagerstätte und zwei benachbarte Lagerstätten über eine vermutete Mineralressource von 3,466 Millionen Unzen Gold (42,996 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,54 g/t Gold), wobei 84,68 Prozent dieser Ressource auf Loncor entfallen. Loncor führt derzeit ein Bohrprogramm bei der Lagerstätte Adumbi durch, um zusätzliche Mineralressourcen abzugrenzen. Seite 2 ► Seite 1 von 3 Loncor Resources Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







