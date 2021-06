Düsseldorf (ots) -



- GROHE übertrifft Nachhaltigkeitsziele deutlich

- Verstärktes Nachhaltigkeitsengagement im Bereich Wasserverbrauch und

Plastikvermeidung

- GROHE manifestiert sein Engagement für eine zirkuläre Wertschöpfung mit dem

Launch von vier Cradle to Cradle Certified ® Produkten



Pro Minute landet eine LKW-Ladung Plastik in unseren Meeren [1]. Die Gesundheit

der Ozeane scheint oft ein fernes Problem, aber alles Leben auf der Welt hängt

von einem gesunden Ökosystem ab - vor allem, wenn man bedenkt, dass circa 70

Prozent des Sauerstoffs, den wir einatmen, von den Ozeanen produziert wird [2].

Der diesjährige World Ocean Day am 8. Juni sensibilisiert die Öffentlichkeit

genau für dieses Thema und unterstützt das globale Bestreben, mindestens 30

Prozent der Meere bis 2030 zu schützen.





Zu diesem Ziel trägt auch GROHE mit seinem Nachhaltigkeitsengagement bei, dassowohl beim Ressourcenverbrauch als auch bei der Müllvermeidung ansetzt. Wie ausdem neu veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht(https://lion.box.com/s/jtpnr1qb0hh1dy9ijbirtksdxgd5ee0f) hervorgeht, konnteGROHE seinen Wasserverbrauch in der Produktion um 38,7 Prozent [3] senken undhat damit das 2014 gesetzte Ziel einer 20-prozentigen Reduktion bis 2020 nichtnur deutlich übertroffen, sondern bereits vorzeitig erreicht.Mit Projekten, wie der in 2018 gestarteten Less Plastic Initiative, hat sich dieMarke außerdem zum Ziel gesetzt, Plastik aus seinen Verpackungen zu verbannen.Bis Juni 2021 konnten so bereits 32 Million Plastikverpackungen eingespartwerden.Der Bericht gibt außerdem weitere tiefgreifende Einblicke hinter die Kulissendes Nachhaltigkeitsmanagements bei GROHE und die Erfolge der letzten Jahre. ImJahr 2019 waren zum Beispiel 21.306 Tonnen der im Produktionsprozesseingesetzten wichtigsten Werkstoffe recycelte Materialien - ein Gewichtvergleichbar mit mehr als 106 Blauwalen. Dank dieser Einsparungen wird Abfallvermieden und am Ende auch Wasser eingespart, das bei der Produktion neuerMaterialien verbraucht würde.Von linear zu zirkulär - GROHE ebnet den Weg für das Wirtschaftsmodell derZukunftAufbauend auf den umfassenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen der letzten Jahre hebtGROHE nun seine Nachhaltigkeitsstrategie mit dem aktuellen Launch von vierBestsellerprodukten als Cradle to Cradle Certified® Varianten auf ein neuesLevel. Konkret bedeutet dies, dass alle vier Produkte auf die Verwendungumweltfreundlicher, gesunder und wiederverwertbarer Materialien geprüft wurden.Der Cradle to Cradle (C2C) Ansatz geht weit über das herkömmliche Recycling vonProdukten hinaus, da eine Armatur beispielsweise bereits so entworfen und