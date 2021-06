Der MammaPrint-Test von Agendia ist der erste, der in der NSABP B-42-Studie nachweislich den Nutzen einer erweiterten endokrinen Behandlung prognostizieren kann

Agendia, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie für Brustkrebs, gab heute positive Ergebnisse einer Analyse mit seinem 70-Gene MammaPrint-Assay an Proben aus der NSABP B-42-Studie bekannt. Diese Ergebnisse wurden in einer mündlichen Präsentation auf der Jahrestagung 2021 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) vorgestellt.

Der Abstract mit dem Titel „Utility of the 70-gene MammaPrint assay for prediction of benefit from extended letrozole therapy (ELT) in the NRG Oncology/NSABP B-42 trial“, der von Dr. Priya Rastogi vom NSABP präsentiert wurde, beschreibt eine retrospektive Auswertung von 1.866 Proben, fast die Hälfte der ursprünglichen Gewebeproben der Studie, die repräsentativ für die gesamte Kohorte waren. Wie die vorliegenden Daten zeigten, konnte der Genomtest mit MammaPrint eine Untergruppe von Patienten in der NSABP B-42-Kohorte identifizieren, die am ehesten von einer erweiterten Letrozol-Therapie (ELT) profitieren würden. Patientinnen mit einem MammaPrint-Low-Risk-Profil wiesen signifikant bessere Raten für Fernrezidive (DR), krankheitsfreies Überleben (DFS) und brustkrebsfreies Intervall (BCFI) auf, wenn sie mit einer erweiterten endokrinen Therapie behandelt wurden. Genomische High Risk-Patientinnen hingegen erfuhren nicht den gleichen Nutzen und hätten wahrscheinlich auf eine erweiterte endokrine Therapie verzichten können.

Patienten mit einem genomischen Low-Risk-Ergebnis wurden in die Gruppen Ultra Low Risk und Low Risk unterteilt. Der Nutzen einer verlängerten endokrinen Therapie wurde hauptsächlich in der Low-Risk-Gruppe (nicht Ultra Low) beobachtet. Der Nutzen der erweiterten endokrinen Therapie bei diesen MammaPrint-Low-Risk-Patientinnen reichte von einer Verbesserung der DR-Rate um 4,0 % bis hin zu einem Anstieg des DFS um 9,5 %. MammaPrint war der einzige Test, der eine Reduktion des relativen Nutzens um 52 % bei BCFI-Ereignissen (7,9 % absoluter Nutzen) und eine Reduktion des relativen Nutzens um 36 % bei DFS-Ereignissen (9,5 % absoluter Nutzen) mit ELT vorhersagte. Ein weiterer genomischer Test, das BCI-H/I-Verhältnis, hat Proben aus der NSABP B-42-Studie ausgewertet und den prädiktiven Wert des BCI für die Wirksamkeit einer erweiterten endokrinen Therapie nicht bestätigt; weitere Studien sind erforderlich, um die prädiktive Fähigkeit des Tests zu bewerten.