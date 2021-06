PyroGenesis gibt LOI für drei 10-Tonnen-DROSRITE-Systeme mit einem bestehenden Kunden bekannt

PyroGenesis reduziert mit seinen Angeboten weiterhin die Treibhausgasemissionen

Montreal, Quebec (7. Juni 2021) - PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FRA: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (nachfolgend „Unternehmen“ oder „PyroGenesis“ genannt), das plasmazerstäubte Metallpulver, umweltfreundliche Plasmaabfall-to-Energy-Systeme und saubere Plasmabrenner entwickelt, produziert und vermarktet, freut sich heute bekannt zu geben, dass es von einem bestehenden Kunden eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) zum Kauf von drei 10-Tonnen-DROSRITE-Systemen erhalten hat. Die Vereinbarung wird, wenn abgeschlossen, voraussichtlich im Bereich von $10 bis 15 Millionen liegen. Der Name des Kunden bleibt aus wettbewerbsrechtlichen und vertraulichen Gründen anonym.

Aufgrund der Entscheidung eines bestehenden Kunden, seine Aluminiumverarbeitungsanlagen zu erweitern, ist mit der Verarbeitung von zusätzlichen 30 Tonnen Schlacken zu rechnen. In dieser Phase werden voraussichtlich drei 10-Tonnen-DROSRITE-Systeme benötigt, aber dies kann sich zu einer Kombination aus 5-Tonnen- und 10-Tonnen -DROSRITE-Systemen ändern.

„Dies ist in der Tat eine sehr interessante Entwicklung, die wir nicht erwartet haben“, so P. Peter Pascali, CEO und Chair von PyroGenesis. „Die heutige Ankündigung bestätigt die rasche Einführung unserer Umwelttechnologien in der Aluminiumindustrie. Mit unserem Drosrite-System können Schmelzereien wirtschaftlicher und umweltfreundlicher arbeiten.“

„Abgesehen von den drei heute angekündigten Systemen verfügt PyroGenesis jetzt über elf (11) kommerzielle Drosrite-Systeme, die entweder in vollem Betrieb sind, ausgeliefert wurden oder gerade ausgeliefert werden“, fügte Herr Pascali hinzu. „Sobald alle elf Systeme in Betrieb sind, geht das Unternehmen davon aus, von einer wiederkehrenden Einnahmequelle aufgrund der Ersatzteile im Wert von jährlich über $5 Mio. profitieren zu können.“

Das DROSRITE-System von PyroGenesis ist ein salzfreies, kostengünstiges und nachhaltiges Verfahren zur Maximierung der Metallgewinnung aus Schlacken, einem Abfall, der in der metallurgischen Industrie entsteht. Das Verfahren von PyroGenesis vermeidet kostspieligen Metallverlust und reduziert gleichzeitig die CO2-Bilanz und den Energieverbrauch einer Schmelzerei, was eine beeindruckende Investitionsrendite bietet.