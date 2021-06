Naive Hoffnung / Kommentar zum Chipmangel in der Autoindustrie von Sebastian Schmid

Frankfurt (ots) - Bosch hat am Montag eine Halbleiterfabrik in Dresden eröffnetund damit die Bedeutung von "Silicon Saxony" für die europäische Chipfertigungweiter gesteigert. Jeder dritte in Europa produzierte Halbleiter kommt bereitsaus der Region, der dennoch nur eine geringe Rolle in der globalenHalbleiterversorgung zukommt. Die Knappheit, die in dem Markt weiter vorherrschtund von der primär die Automobilhersteller betroffen sind, wird das neueBosch-Werk jedenfalls nicht beheben - auch wenn auf dem Nachbargrundstück genugPlatz ist, um das Werk dort zu spiegeln und die Produktionskapazität damit zuverdoppeln.Bosch-Chef Volkmar Denner rechnet ohnehin damit, dass sich der Halbleitermangelnoch bis ins zweite Halbjahr 2022 hineinziehen kann. Der in Singapur ansässigeAuftragsfertiger Flex fürchtet gar, dass sich die Knappheit für bestimmteHalbleiter bis ins Jahr 2023 hinziehen könnte. Entsprechend werden Kapazitätenlängst nicht nur in Europa, sondern global ausgebaut. Die EU plant dabei bis2030 eine Verdopplung ihres Anteils an der weltweiten Halbleiterproduktion. Andiesem Mittwoch sollen die Details zu den ambitionierten Plänen vorgestelltwerden, denen sich im Grundsatz bereits mehr als 20 Länder angeschlossen haben."Wir möchten zurück zu unserem früheren Marktanteil an der Produktion", erklärteEU-Industriekommissar Thierry Breton. Der ehemalige CEO von France Telecom führtden Ab­sturz des europäischen Marktanteils auf eine zu große Naivität in derVergangenheit zurück.Gewagt ist allerdings auch das Ziel Bretons, Europa zu früheren Marktanteilenzurückzuführen. Denn selbst wenn das ambitionierte Ziel der Verdopplung desAnteils bis 2030 auf 20% gelingen würde, wäre Europa noch nicht einmal bei derHälfte des Anteils von 1990. Laut Boston Consulting Group kommen Taiwan,Südkorea und Japan aktuell auf 60% Marktanteil. Neben Europa bauen die USA undChina ihre Halbleiterfertigung mit Macht aus, so dass es wohl schon einesenormen Wachstums bedarf, um nur den aktuellen Anteil von 10% zu halten.Viel Geld bereitzustellen, wird kaum dafür sorgen, dass Halbleiterwerkeplötzlich wie Pilze aus dem Boden schießen. Saftige Subventionen sind in derBranche global üblich. Was nötig wäre, ist ein Bürokratieabbau, der schnelleProjekt-Umsetzungen sowie Rechtssicherheit bietet. Dass sich die in Europaüblichen bürokratischen Verfahren mit dem global höchsten Wachstumstempo paarenlassen, mag eine Hoffnung sein, aber diese wäre dann auch reichlich naiv.(Börsen-Zeitung, 8.6.2021)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4935206OTS: Börsen-Zeitung