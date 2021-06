Windeln.de – was ist da los? Gastautor: Daniel Saurenz | 07.06.2021, 22:34 | 176 | 0 | 0 07.06.2021, 22:34 | Ja, so kann Börse gehen. Die Chinesen beschließen das Ende der Ein-Kind Politik und in diesen verrückten Zeiten reicht die Nachricht aus, um windeln.de durch die Decke zu jagen. Wer solch spannende und natürlich spekulative Trades liebt, der sollte sich unseren Turbo Dienst und unsere Hotlist anschauen, wo solche Sachen immer wieder vokommen.

