GOLDMAN SACHS belässt ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Keyur Parekh

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 432

Kursziel alt: 432

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Roche nach der US-Zulassung für das Biogen-Alzheimermittel Aducanumab auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 432 Franken belassen. Der schweizerische Pharmakonzern habe selbst zwei Phase-III-Studien zu einem eigenen Alzheimer-Mittel (Gantenerumab) am Laufen, dessen Zulassungsantrag 2022 erwartet werde, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bereitschaft der US-Arzneimittelbehörde FDA, Aducanumab beschleunigt zulassen zu wollen, könnte auch die regulatorischen Hürden für andere, ähnliche Medikamente senken. Zugleich hob er hervor, dass die Konsenserwartungen für Roches Gantenerumab weiterhin recht gering seien./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2021 / 19:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.