Blue Origin gibt bekannt, dass Jeff Bezos und sein Bruder Mark am 20. Juli mit dem Gewinner der Auktion am ersten bemannten Flug von New Shepard teilnehmen werden.

Die Gebotsabgabe läuft derzeit auf BlueOrigin.com und endet mit einer Live-Online-Auktion am 12. Juni. Wer bei der Live-Auktion mitbieten möchte, muss sich bis zum 10. Juni registrieren. Details zur Registrierung finden Sie unter BlueOrigin.com .

Der erfolgreiche Bieter fliegt am 20. Juli auf dem ersten bemannten Flug von New Shepard ins All.

Hier ist ein Link zu Jeff Bezos Instagram-Post bezüglich der heutigen Ankündigung.

https://www.instagram.com/p/CP0MSOqnYEo/

Die Gewinnsumme wird an die Stiftung von Blue Origin, „Club for the Future", gespendet, deren Ziel es ist, zukünftige Generationen für Karrieren im MINT-Bereich zu begeistern und dabei zu helfen, die Zukunft des Lebens im Weltraum zu gestalten.

—Gradatim Ferociter

Die Pressemappe zur Ankündigung finden Sie hier.

