Die meistdiskutierten Themen in der ersten Woche der COMPUTEX 2021 Virtual

Die COMPUTEX 2021 Virtual ist noch bis zum 30. Juni freigeschaltet. Als Organisator der Veranstaltung begrüßt TAITRA Aussteller aus 34 Ländern auf der #COMPUTEXVirtual. Die in der Auftaktwoche abgehaltenen COMPUTEX-CEO-Keynotes, die COMPUTEX-Keynotes, das COMPUTEX-Forum sowie das InnoVEX-Forum wurden allesamt mit großem Erfolg abgeschlossen. Die in den Vorträgen präsentierten Zukunftstechnologien sorgten für Begeisterung in der Branche und offenbarten den Charme des von der COMPUTEX geschaffenen globalen Technologie-Ökosystems.

Führende Unternehmen und Institutionen wie Acer, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE), Garage+ von der Epoch Foundation, GIGABYTE und Intel haben Pavillons errichtet, in denen sie die neuesten Technologien präsentieren. Die #InnoVEXVirtual, ein exklusiver Ausstellungsbereich für Startups, war ein Treffpunkt für 79 Startups aus 24 Ländern, darunter nationale Pavillons aus Frankreich, Südkorea, den Niederlanden und erstmals auch ein Pavillon der EBWE. Inzwischen präsentieren auch Taiwan Accelerator Plus (TAcc+) und der TYC Startup Pavilion taiwanesische und internationale Innovationen.

Die #COMPUTEXVirtual zog schon in der ersten Woche fast 180.000 Besucher aus 104 Ländern an. Die Top-5-Besucherländer waren Japan, die USA, Indien, Korea und China. Die Themenbereiche, an denen die meisten Besucher Interesse zeigten, waren "Gaming", "Systemlösungen" und "5G". Darüber hinaus bietet die COMPUTEX über ihren Technologiepartner Appier, ein taiwanesisches Unicorn-Startup, allen Besuchern personalisierte Ausstellungsräume mit Themen- und Produktvorschlägen auf Basis ihrer Interessen und schafft so das optimale Erlebnis und die bestmögliche digitale Reise. Fast 1 Million Interaktionen kamen durch geplante Treffen, Sofortnachrichten und Kontaktvermittlung zustande.

Technologie-Giganten entschlüsseln die Entwicklung der globalen Technologie-Ökosysteme

TAITRA lud mehr als 20 CEOs und leitende Angestellte ein, auf der #COMPUTEXVirtual Grundsatzvorträge zu halten, darunter AMD, Arm, Intel, Micron, NVIDIA, Qualcomm, NXP und Supermicro, und die Streaming-Videos zu den Vorträgen hatten schon in der ersten Woche der Messe über 2 Millionen Aufrufe. Taiwan wurde mehrfach als entscheidender Partner der Branche erwähnt, und die COMPUTEX wurde dafür gelobt, dass sie ihrer Mission, dem Aufbau globaler Technologie-Ökosysteme, treu bleibt.