Hanshow gelingt mithilfe von Microsoft Azure die Digitalisierung des Einzelhandels im großtechnischen Maßstab

Der Einsatz von skalierbaren, erschwinglichen IoT-Anwendungen im Einzelhandel war bisher aus technischen Gründen nur eingeschränkt möglich. Als führender Lösungsanbieter im Bereich der Digitalisierung des Einzelhandels hat Hanshow nun jedoch eine SaaS-Lösung entwickelt, die diese digitale Transformation beschleunigt: Die Lösung vernetzt in einem noch nie dagewesenen Ausmaß Ladenregale mit den Einzelhändlern, mit den Ladenbetreibern und mit den Kunden: Mit ihr werden im sehr umfangreichen Filialnetz des europäischen Einzelhandelskonzerns Ahold Delhaize mehr als 10 Millionen IoT-Geräte verwaltet.

Animation of SaaS concept. Hanshow 2021

Ahold Delhaize und Hanshow sind 2018 eine Partnerschaft eingegangen, um in ausgewählten Filialen in Europa elektronische Regaletiketten (ESLs) und andere digitale Lösungen zu installieren. Diese Installationen wurden später auf Hunderte von Filialen in ganz Europa und auf über 10 Millionen ESLs ausgeweitet – eine enorm hohe Anzahl von Geräten, die synchronisiert und verwaltet werden müssen.

Elektronische Regaletiketten (ESLs) sind die Bausteine, auf denen die Digitalisierung des Einzelhandels basiert. Um ihre Effizienz zu maximieren und neue Möglichkeiten für digitale Lösungen zu erschließen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass für deren Vernetzung effektive Lösungen gefunden werden. Bisher war es jedoch nicht möglich, ESLs im zweistelligen Millionenbereich in Hunderten von Filialen über ein cloudbasiertes Netzwerk fernzuverwalten. Dies ist dem Unternehmen Hanshow nun durch eine Partnerschaft mit Microsoft gelungen, bei der eine SaaS-Lösung entwickelt wurde, die dieses Höchstmaß an Integration bewältigen kann.

Der Einsatz von Lösungen, die auf Cloud-Diensten und IoT-Technologie basieren, nimmt im Einzelhandel rasant zu. Das globale Marktforschungsunternehmen Gartner geht davon aus, dass „die weltweiten Ausgaben der Endnutzer für Public-Cloud-Dienste im Jahr 2021 voraussichtlich um 18,4 Prozent auf insgesamt 304,9 Mrd. US-Dollar steigen werden, im Vergleich zu 257,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020“.* In dem Bereich heißt es weiter: „Software as a Service (SaaS) bleibt das größte Marktsegment und wird im Jahr 2021 voraussichtlich auf 117,7 Mrd. US-Dollar anwachsen. Für Anwendungsinfrastrukturdienste (PaaS, Platform as a Service) wird jedoch ein noch größeres Wachstum von 26,6 Prozent erwartet.“*