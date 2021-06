Valbiotis ernennt Sébastien Bessy, einen internationalen Experten für Consumer Healthcare, zum Chief Operating Marketing and Business Officer

Sébastien PELTIER, CEO und Chairman des Board of Directors, kommentiert: „Wir freuen uns, Sébastien BESSY im Board of Directors von Valbiotis begrüßen zu können. Er wird die Umsetzung der Unternehmensziele zu einem entscheidenden Zeitpunkt voranbringen, während wir die Markteinführung unserer ersten vier Wirkstoffe in Entwicklung vorbereiten. Sébastien BESSY besitzt fundierte Kenntnisse im Gesundheitssektor mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Consumer Healthcare bei internationalen Pharmakonzernen. Seine umfangreiche strategische Expertise in wichtigen Märkten wird es Valbiotis ermöglichen, die Dynamik des Unternehmens weiter zu erhöhen und Allianzen zu stärken und zu entwickeln. Mit unseren Multi-Target-Wirkstoffen wollen wir das Gesundheitserlebnis von Millionen von Menschen weltweit transformieren. Die Ernennung von Sébastien BESSY ist eine logische Konsequenz dieses Ziels. Seine Fähigkeit, unsere Produkte dank seiner überragenden Marktexpertise zu etablieren, wird ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Valbiotis sein.“

Sébastien BESSY ist ein Experte im Bereich Consumer Healthcare und war in den letzten 20 Jahren in verschiedenen Marketing- und Innovationspositionen bei großen Pharmaunternehmen tätig. Er verfügt über eine einzigartige internationale operative und strategische Erfahrung bei Verbrauchermarketing und Produktinnovation, insbesondere in Europa, Asien einschließlich China, Nordamerika und Lateinamerika.

Während seiner sechsjährigen Tätigkeit bei Ipsen trug Sébastien BESSY in den Positionen des Vice President Global Marketing und Portfolio Strategy Consumer Healthcare und Vice President Global Strategic Operations Consumer Healthcare Verantwortung. Zuvor war Sébastien BESSY Managing Director Europe bei Biofortis, einer Tochtergesellschaft von Mérieux Nutrisciences, Global Director of „Probiotic Platform“ Innovation bei Merck Consumer Healthcare, Global Strategic Marketing Director bei Merck Consumer Healthcare und Global Marketing Manager bei Reckitt Benckiser.