---------------------------------------------------------------------------

777 Capital Partners weitet Investitionsradius auf den US-Wohnimmobilienmarkt aus



* 777 Capital Partners weitet seine Investmentaktivitäten durch eine strategische Partnerschaft mit der W5 Group auf den US-Wohnimmobilienmarkt aus



* W5 Group, das Family Office von 777-Mitgründer Ralph Winter, verfügt über eine Investment-Pipeline von über USD 1 Milliarde in «US-Gateway Städten»



* Aktuelles Marktumfeld bietet sehr interessante Investitionsmöglichkeiten in US-Wohnimmobilien



Baar-Zug (Schweiz), 8. Juni 2021. 777 Capital Partners AG (777 Capital Partners) hat eine strategische Partnerschaft mit der W5 Group abgeschlossen, die zur Ausweitung der Investmenttätigkeiten auf den US-Wohnimmobilienmarkt dient. Damit vergrößert die Schweizer Immobilien-Boutique von Ralph Winter und Thomas Landschreiber ihren Investitionsradius deutlich. Bislang hatte sich 777 Capital Partners auf opportunistische Transaktionen mit Wertsteigerungspotenzial in der DACH-Region konzentriert. Die Firma wurde im Herbst letzten Jahres gegründet und hat bereits Investitionen mit einem Projektvolumen von rund 100 Millionen Euro in Deutschland getätigt. Mit der neuen Kooperation bündeln die beiden Unternehmen ihre Ressourcen, um europäischen Investmentpartnern Immobilienprojekte in den USA zugänglich zu machen. Die W5 Group ist mit Büros in New York, Washington DC und Miami vertreten und vermeldete erst kürzlich den Abschluss von Transaktionen mit einem Volumen von rund 800 Millionen US-Dollar.



Das 2009 gegründete Investment-Family-Office von Ralph Winter, W5 Group, konzentriert sich auf innovative Wohnformen, die den modernen Ansprüchen der aufstrebenden Generationen und dem soziodemographischen Wandel entsprechen. Durch moderne und nachhaltige Gebäudetechnik, Gemeinschaftsflächen, innovative Layouts, zusätzliche Services und teils flexiblen Mietverträge, bieten die neuen Wohnformen einen deutlichen Mehrwert gegenüber traditionellen Objekten. Investiert wird vorzugsweise in Entwicklungsprojekte wachstumsstarker Regionen, welche Off-Market identifiziert wurden.