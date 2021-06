TEPCO Power Grid unterzeichnet Vertrag über Dienstleistungen und Advanced Metering mit Landis+Gyr

Cham, Schweiz - 8. Juni 2021 - Landis+Gyr Japan K.K., eine Tochtergesellschaft der Landis+Gyr Group AG (SIX: LAND), und TEPCO Power Grid, Inc. haben eine Vereinbarung unterzeichnet, wonach Landis+Gyr auch in Zukunft die Wartung des Command Centers und die damit einhergehende Bereitstellung des Ersatzes für das weltweit grösste AMI-System mit 28.4 Millionen installierten Zählern übernehmen wird. Die Vereinbarung sieht vor, dass Landis+Gyr Japan K.K. einen 8-Jahres-Vertrag erhält, einschliesslich eines 5-Jahres-Vertrags nach Fertigstellung des Ersatzsystems.