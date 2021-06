Swiss Central City Real Estate Fund - Kapitalerhöhung über CHF 83 Mio. erfolgreich abgeschlossen

Die Kapitalerhöhung des Immobilienfonds Swiss Central City Real Estate Fund war deutlich überzeichnet und konnte mit einem Emissionserlös von CHF 82.7 Mio. erfolgreich abgeschlossen werden. Die Emission stiess sowohl bei bestehenden wie auch bei neuen Investoren auf grosse Nachfrage und in der Folge konnte der Anlegerkreis erneut verbreitert werden. Die dem Fonds aus der Kapitalerhöhung zufliessenden Mittel ermöglichen den weiteren Ausbau des bestehenden und qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios an Zentrumslagen in der ganzen Schweiz.

Die vom 25. Mai 2021 bis 4. Juni 2021 durchgeführte Kapitalerhöhung konnte sehr erfolgreich abgeschlossen werden. Die Emission wurde auf «Best Effort Basis» im Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt. Das Bezugsverhältnis war 3:1 (drei Bezugsrechte berechtigten zum Kauf eines neuen Anteils). Insgesamt wurden 760'414 neue Anteile zu einem Ausgabepreis von CHF 108.80 (inkl. 1.5% Ausgabekommission und 0.5% Nebenkosten) je neuem Anteil ausgegeben. Die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile beläuft sich nach der Kapitalerhöhung auf 3'041'656 Anteile. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt per 15. Juni 2021.

Dem Swiss Central City Real Estate Fund fliessen durch die Kapitalerhöhung Neugelder in Höhe von CHF 82.7 Mio. zu. Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau des qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios verwendet.

Fondsporträt

Der Swiss Central City Real Estate Fund strebt die Erzielung stabiler, angemessener Renditen durch den Aufbau eines Immobilienportfolios an attraktiven Zentrumslagen an. Entsprechend investiert die Fondsleitung des Swiss Central City Real Estate Funds das Fondsvermögen in Immobilienwerte in Zentrumslagen der ganzen Schweiz mit einem nachhaltigen ökonomischen Potential.