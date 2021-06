DGAP-News ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR21,00 bis EUR26,00 pro Aktie fest (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 08.06.2021, 07:30 | 118 | 0 | 0 08.06.2021, 07:30 | ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR21,00 bis EUR26,00 pro Aktie fest ^

ABOUT YOU legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR21,00 bis EUR26,00 pro Aktie fest

* ABOUT YOU strebt einen Bruttoerlös von mindestens EUR600 Millionen aus neu ausgegebenen Aktien an

* Die Privatplatzierung wird voraussichtlich 28.571.429 neu ausgegebene Inhaber-Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 8.392.856 Inhaber-Stammaktien von bestehenden Aktionären umfassen (einschließlich einer Greenshoe-Option)

* ABOUT YOU plant den Großteil des Bruttoerlöses in die internationale Skalierung des Angebots und in die Stärkung der technischen Infrastruktur zu investieren; gleichzeitig soll die strategische Flexibilität des Unternehmens erhöht werden

* Das mittlere Ende der Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung für ABOUT YOU von rund EUR4 Milliarden

* Der Streubesitz wird voraussichtlich zwischen 21,2% und 21,7% des ausstehenden Aktienkapitals betragen

* Die Privatplatzierung beginnt am 8. Juni 2021 und endet voraussichtlich am 14. Juni 2021; der erste Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 16. Juni 2021 geplant

* Die Privatplatzierung und die anschließende Notierung der Aktien des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen unter dem Vorbehalt der Billigung eines Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen darauffolgende Veröffentlichung

* Sebastian Klauke wird zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates von ABOUT YOU ernannt

Hamburg, 8. Juni 2021 - Die ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU"), die am schnellsten wachsende digitale Modeplattform Europas, hat heute die Preisspanne für ihre geplante Privatplatzierung (die "Privatplatzierung") auf EUR21,00 bis EUR26,00 pro Aktie festgelegt. Die Privatplatzierung und die anschließende Notierung von Aktien des Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen unter dem Vorbehalt der Billigung eines Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für

