DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Gründer von Delivery Hero, Bolt, Glovo und Wolt kündigen 'European Purpose' Projekt an und rufen zur öffentlichen Beteiligung auf



08.06.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Gründer und CEOs von vier führenden EU-Tech-Unternehmen haben beschlossen, gemeinsam an einem europäischen Modell für Plattformarbeit zu arbeiten, einschließlich spezifischer Verpflichtungen und Empfehlungen für Regierungen

Die Initiative, bekannt als "European Purpose" Projekt, basiert auf dem zuvor von Delivery Hero, Bolt, Glovo und Wolt entworfenen Statement of Principles und stellt eine Erweiterung dieses Engagements dar

In einer erstmals von der Industrie geleiteten Konsultation wird von Juni bis August 2021 der Input der Öffentlichkeit für den Entwurf eines Verhaltenskodexes sowie eines Leitfadens für regulatorische Praktiken gefordert Berlin, Tallinn, Barcelona, Helsinki, 8. Juni 2021 - Die europäischen Technologieunternehmen Delivery Hero, Bolt, Glovo und Wolt kündigen an, sich gemeinsam verstärkt für eine bessere Regulierung von Plattformunternehmen in Europa einzusetzen. Nach einem Gründergipfel, der am 31. Mai 2021 stattfand, führen Delivery Hero, Bolt, Glovo und Wolt das "European Purpose" Projekt an und verpflichten sich dem gemeinsamen Ziel, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Im Rahmen des Projekts soll ein europäisches Modell für Plattformarbeit erarbeitet werden, einschließlich konkreter Verpflichtungen und Empfehlungen für Regierungen. Für das Projekt gibt es nun einen Aufruf zur öffentlichen Beteiligung von Juni bis August. "European Purpose" ist ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem jede interessierte Partei oder Person ihre Ideen und Visionen für die Zukunft von Plattformarbeit über eine Website beitragen kann. Das Projekt baut auf der positiven Resonanz von Politikexperten auf das oben genannte Statement of Principles auf, das im Dezember 2020 von Delivery Hero, Bolt, Glovo und Wolt unterzeichnet wurde. Interessierte können sich über die Website www.europeanpurpose.com an dem Konsultationsprozess beteiligen. Seite 2 ► Seite 1 von 5



Delivery Hero Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de