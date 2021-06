NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Lufthansa von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 9,40 auf 8,10 Euro gesenkt. Mit seinen geänderten Empfehlungen für Aktien von Fluggesellschaften favorisiert der Analyst Patrick Creuset Billigflieger vor Netzwerk-Airlines. Die Lufthansa sei recht stark abhängig von Geschäftsreisen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch habe die Lufthansa nur begrenzt Fortschritte gemacht mit Kostensenkungen und sehe sich schwierigen Verhandlungen mit den Gewerkschaften gegenüber./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2021 / 21:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben