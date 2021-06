Tocvan gibt Vereinbarung mit Millrock für das El Picacho Projekt Sonora, Mexiko, bekannt

Calgary, Alberta – 8. Juni 2021. Tocvan Ventures Corp. (CSE: „TOC“) („Tocvan“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Verpflichtungserklärung mit Millrock Resources Inc. unterzeichnet hat, um die Optionsvereinbarung („Vereinbarung“) für das Goldprojekt El Picacho (das „ Projekt“) innerhalb des orogenen Goldgürtels von Caborca in Sonora (Mexiko) zu erwerben. Das Projekt befindet sich 140 Kilometer nördlich von Hermosillo in Sonora, Mexiko, und ist über eine Straße vollständig zugänglich. In der Vergangenheit wurden umfangreiche Oberflächenexplorationen durchgeführt, bei denen fünf (5) Goldziele auf dem Projekt definiert wurden. Tocvan geht davon aus, dass diese Ziele für Bohrtests bereit sein werden, wobei die Oberflächenbestätigung durch Grabungen erfolgen wird. Derzeit liegt eine Genehmigung vor, die Grabungen und Bohrungen auf dem Projekt ermöglicht. Tocvan hat eine Standortbegehung durchgeführt, um die Zielgebiete und die Zugänglichkeit des Projekts zu bestätigen. Die Vereinbarung unterliegt einer zusätzlichen 60-tägigen Due-Diligence-Frist, die am 7. Juni 2021 in Kraft tritt.

Über El Picacho

Standort und Infrastruktur

- Gesamtfläche: 2.413,7 ha

- Zugänglich über Straße, 140 km nordnordwestlich von Hermosillo

- Ausgezeichneter Straßenzugang. Eisenbahn am östlichen Rand des Projekts

- 18 km südwestlich der Mine San Francisco (> 3 Unzen Gold mit 0,52 gAu/t in zwei offenen Gruben)

Zusammenfassung historischer Arbeiten

- 5 orogene Goldziele definiert: San Ramon, Tortuga, El Puerto, La Cornea und El Jabali (Abbildung 2)

- 2.650 Gesteinsproben entnommen (32 Proben >10 gAu/t, 189 Proben > 1 gAu/t)

- Regionale Kartierung abgeschlossen

- 3.548 entnommene Bodenproben, die das Projektgebiet abdecken (bis zu 4,75 gAu/t im Boden)