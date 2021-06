Milarex stärkt Wachstumsstrategien mit Centric PLM

Milarex wurde 2016 vom legendären Lachsverarbeiter Jerzy Malek gegründet und ist ein schnell wachsendes, weltweit tätiges Seafood-Unternehmen, das eine große Vielfalt an sicheren und nachhaltigen Lachsprodukten vermarktet und verarbeitet. Mit der Übernahme durch die skandinavische Investmentgesellschaft Summa Equity begann für Milarex 2020 eine neue Wachstumsphase.

Milarex hat sich zu einem der weltweit größten Unternehmen für wertvollen Lachs entwickelt, bei dem Qualitätsmanagement, Compliance und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen. Anders Wilhelmsen, Head of Sustainability & Marketing, bezeichnet das Wachstum von Milarex als Auslöser für die Suche nach einer PLM-Lösung.

„Wir skalieren schnell und brauchen professionellere Systeme, um dem Wachstum unseres Unternehmens gerecht zu werden und die Basis für mehr Wachstum zu schaffen", so Wilhelmsen.

Pawel Ołubiec, Head of IT bei Milarex, fügt hinzu: „Wir möchten alle Daten vereinheitlichen und so Prozesse straffen und unseren Mitarbeitern die Arbeit erleichtern. Centric PLM dient dabei für Milarex als Single Source of the Truth. Wir möchten, dass sich unsere Teams auf wertschöpfende Tätigkeiten statt auf die Datensuche konzentrieren. Auf keinen Fall wollen wir, dass uns falsche oder unvollständige Informationen im Weg stehen."

Milarex betreibt eine hochmoderne Produktionsstätte in Polen und hat lokale Handelsgesellschaften in verschiedenen Ländern der Welt. Das Business mit seinen vielen Kunden, Suppliern, Produkten und Märkten ist sehr komplex. Paulina Wąsik, Research & Development Manager, erläutert, warum sich das Unternehmen für eine Partnerschaft mit Centric Software entschieden hat:

„Centric gab uns einen wirklich guten Überblick über die Lösung sowie den Implementierungsprozess mit allen Schritten und Meilensteinen", so Wąsik. „Wir hatten auch andere Systeme in Betracht gezogen, aber diese waren entweder zu komplex oder eben nicht komplex genug."

Sie beschreibt weiter, wie Centric PLM die Geschäftstätigkeit von Milarex unterstützen wird:

„Centric PLM ermöglicht es uns, Projekte effizient und mit einem ganzheitlichen Blick abzuwickeln. Alle Informationen an einem Ort vorzuhalten, ist aus Qualitäts- und Auditperspektive wirklich wichtig. Mit Centric sind wir in der Lage, Daten aus verschiedenen Abteilungen zu vereinheitlichen – von der Ideenfindung bis zur Verifizierung. Wir nutzen eine Datenbank mit allen Produktinformationen und können so die Produktentwicklung, Tests und die Kommunikation mit Suppliern und Kunden verfolgen. Das ist aus Sicher der Qualität und Compliance entscheidend."

„Wir wollen den Auditprozess verbessern, die Produktentwicklungszeiten verkürzen und den Zeitrahmen für die Datenerfassung verkürzen", sagt Wąsik. „Mit Centric PLM rechnen wir beispielsweise damit, dass die Suche nach Daten über Inhaltsstoffe nur noch Minuten dauert. Jetzt hingegen kann derselbe Prozess durchaus Stunden dauern, da man mehrere Dateien öffnen muss."

„Wir sind begeistert, Milarex auf ihrem Wachstumskurs zu unterstützen", so Chris Groves, President und CEO von Centric Software. „Wir sind sehr stolz darauf, mit diesem sicheren und nachhaltigen Unternehmen für Meeresfrüchte mit so hohen Qualitätsstandards zusammenzuarbeiten."

