Anfang Mai dieses Jahres erreichte der Palladiumpreis ein Hoch bei 3.018 US-Dollar und übertraf somit die vorausgegangenen Hochs aus Anfang 2020 bei 2.880 US-Dollar deutlich. Für einen Folgeanstieg reichte es allerdings nicht mehr. Stattdessen ging Palladium in eine nicht unerwartete Konsolidierung über und testete den Unterstützungsbereich um 2.750 US-Dollar ausgiebig aus. Zwar verhalf dieser zu einer Stabilisierung und Anstieg an den aktuell laufenden Abwärtstrend, ein Ausbruch blieb dem Metall allerdings noch verwehrt. Die zunehmende Einschnürung im Bereich der Abwärtstrendlinie könnte sich unter den gegebenen Umständen dynamisch zu der einen oder anderen Seite entladen.

Long-Variante favorisiert

Insgesamt wird durch den diesjährigen Anstieg über die Hochs aus 2020 ein Folgekaufsignal erwartet, dieses dürfte jedoch erst oberhalb von 2.880 US-Dollar zustande kommen und Gewinne zunächst auf ein Niveau von 2.946 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Darüber würden schließlich wieder die Jahreshochs bei 3.018 US-Dollar in den Fokus rücken, mittelfristig könnte es sogar an 3.155 US-Dollar weiter aufwärtsgehen. Achtungszeichen ergeben sich dagegen erst unterhalb der Maitiefs von 2.726 US-Dollar, in diesem Szenario könnte eine Korrekturausweitung in den Bereich von 2.612 US-Dollar folgen, darunter müsste noch einmal der mittelfristige Unterstützungsbereich verlaufend um 2.500 US-Dollar als Unterstützung zum Zuge kommen.