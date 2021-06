Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg zu Handelsbeginn um 0,04 Prozent auf 171,79 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,20 Prozent.

Leichte Unterstützung erhielten sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere durch schwache Konjunkturdaten. Produktionsdaten aus der deutschen Industrie enttäuschten am Morgen die Erwartungen. Im April ging die Gesamtherstellung zurück, wohingegen Analysten mit einem Zuwachs gerechnet hatten. Der Rücksetzer folgt allerdings auf einen deutlichen Anstieg im Vormonat.

Im Tagesverlauf stehen weitere beachtenswerte Konjunkturdaten an, die für Kursbewegung sorgen könnten. In Deutschland veröffentlicht das Mannheimer Institut ZEW seinen monatlichen Konjunkturindikator. Im Euroraum werden gesamtwirtschaftliche Wachstumsdaten bekanntgegeben. In den USA werden Zahlen vom Außenhandel erwartet./bgf/men