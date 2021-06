NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Gea von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 32 auf 28 Euro gesenkt. Basierend auf der Bewertung und Gesprächen mit Investoren ist Analyst William Turner der Auffassung, dass der Markt das langfristige Wachstumspotenzial des Anlagenbauers überschätzt und den Gegenwind durch steigende Kosten unterschätzt. Dies schrieb Turner in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2021 / 21:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben