Photon Energy Group beteiligt sich an EUR 26,7 Mio. Kapitalerhöhung von RayGen Resources

- Die Finanzierungsrunde umfasst AUD 27 Mio. (EUR 17,2 Mio.) an privaten Mitteln von Investoren wie AGL , Schlumberger New Energy und Chevron Technology Ventures sowie AUD 15 Mio. (EUR 9,5 Mio.) von der Australian Renewable Energy Agency (ARENA) .

- Photon Energy Group beteiligte sich mit einer Folgeinvestition in Höhe von AUD 3 Mio. (EUR 1,9 Mio.) und hält nun einen Anteil von 9 % an RayGen.

- Das Unternehmen gab bereits im April 2020 seine erste Investition und eine strategische Partnerschaft mit RayGen Resources bekannt.



Amsterdam - 8. Juni 2021 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder das "Unternehmen"), ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser anbietet, gab heute bekannt, dass es sich an einer AUD 42 Mio. (EUR 26,7 Mio.) Kapitalerhöhung in den in Melbourne ansässigen Solartechnologie- und Speicherentwickler RayGen Resources Pty Ltd ("RayGen") beteiligt hat.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden AUD 27 Mio. (EUR 17,2 Mio.) an strategischen Investitionen von AGL, Schlumberger New Energy und Chevron Technology Ventures sowie anderen neuen und bestehenden Investoren, darunter Photon Energy Group gesichert. Diese private Finanzierung wurde mit AUD 15 Mio. (EUR 9,5 Mio.) an nicht verwässernden, rückzahlbaren Zuschüssen von ARENA ergänzt. Bereits im April 2020 ging das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit RayGen ein und gab seine erste Investition in RayGen bekannt.

Als Projektentwickler und EPC-Auftragnehmer - und wo es möglich ist - als Investor in gemeinsame Projekte, tätigte Photon Energy Group nun eine Folgeinvestition in Höhe von AUD 3 Mio. (EUR 1,9 Mio.), womit rund 9 % des Technologieunternehmens gehalten werden.

RayGen beabsichtigt, den Erlös aus der Finanzierung für den Bau, die Inbetriebnahme und den Betrieb des 50 MWh RayGen Power Plant Carwarp (RPPC) einzusetzen. AGL wird als Stromabnehmer für dieses Projekt agieren und arbeitet an einer Machbarkeitsstudie für die RayGen-Technologie in AGLs Liddell-Anlage mit. Die Mittel werden auch für die Entwicklung und den Bau einer neuen Produktionslinie für Module mit einer Leistung von 100 MW pro Jahr (Erweiterung der bestehenden Kapazität von 25 MW auf 125 MW pro Jahr) sowie für die Projektentwicklung einer Pipeline von Projekten mit mehr als 1 GWh bis zum finanziellen Abschluss verwendet.