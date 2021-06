Dienstag und Mittwoch ist der stabilste Zwei-Tages.Zeitraum für die Longseite im DAX

Jeder kennt, selbst wenn er erst kurz an der Börse aktiv ist, klassisch saisonale Charts. Unsere Untersuchungen gingen bereits Anfang der 2000er-Jahre weiter, und befassten sich mit der Monats-Zyklik und der unterwöchigen Zyklik. Letztere förderte über die Zeit einige flatterhafte Zeiten zu Tage, zeigte aber einen Zwei-Tages-Zeitraum, in dem die westlichen Indizes mit einer beeindruckenden Stetigkeit überdurchschnittlich performten. Diese Tage sind Dienstag und Mittwoch, wie auch unser Intraday-Saisonaler Chart (siehe unten) illustriert. Der Effekt ist umso stärker ausgeprägt, wenn a) Nonfarm Payrolls oder US-Notenbanksitzungen in der betreffenden Woche sind, und b) wenn der Index im Abwärtstrend (ja, abwärts, nicht aufwärts) ist. Unsere Tuesday Return Strategie hat darum gewisse Filterkriterien, unter denen wir den Trade machen oder eben nicht. Doch auch, wenn man die Strategie mit ihrem präzisen Regelwerk nicht kennt und nutzt, ist die Kenntnis der Dienstag/Mittwoch-Kombination eine ausgezeichnete Grundlage, um erfolgreicher im DAX zu handeln, wenn man kurzfristig unterwegs ist. Wichtig dabei ist dann, dass man die Einsätze je Trade klein genug hält, um das Gesetz der großen Zahlen über massenhaft Wiederholungen ausspielen zu können.

