Strategisch wichtige Positionierung mit der El Picacho Projektübernahme

Vollbild / Die San Francisco Goldmine von Magna Gold Corp. befindet sich nur 12 km von El Picacho entfernt: So könnte es in Zukunft auch bei Tocvan aussehen... ( Quelle )

Nachdem Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) in etwas mehr als einem Jahr das Pilar-Goldprojekt im mexikanischen Bundesstaat Sonora in beeindruckender Geschwindigkeit zu einem attraktiven Übernahmeziel für große Goldminengesellschaften entwickelt hat, gab das Unternehmen heute bekannt, neben seinem Pilar-Hauptprojekt ein zweites Explorationsprojekt im Goldminen-Hotspot Sonora zu übernehmen:

Das El Picacho Goldrojekt ist ein Distrikt-großes ("district-scale") Projekt mit Ähnlichkeiten zur benachbarten San Francisco Goldmine, wo seit 2010 mehr als 820.000 Unzen Gold im Wert von mehr als $1 Mrd. USD produziert worden sind.



Vollversion / In den 5 Picacho-Grundstücksteilen (San Ramon, Tortuga, El Puerto, La Cornea, El Jabali) konnten hochgradig mit Gold vererzte Gesteinsproben gefunden werden. Dort werden Goldlagerstätte vermutet, die sich in der Tiefe fortsetzen. Bohrungen müssen präzise geplant bzw. ausgerichtet werden, um eine Neuentdeckung machen zu können. Die Erfolgsaussichten sind vielversprechend, vor allem dank der Nähe zur San Francisco Mine von Magna.

Picacho: Strategisch günstige Lage im Norden von Sonora

Das El Picacho Goldprojekt ist nur 18 km von der San Francisco Goldmine entfernt. Seit 2010 befindet sich der Tagebau in Produktion und es konnten mehr als 820.000 Unzen Gold produziert werden. 2020 übernahm Magna Gold Corp. (Börsenwert: $92 Mio.) das Projekt mit dem Ziel, die Produktionszahlen mit einer zusätzlichen Untergrundmine zu steigern. Der Aktienkurs von Magna versechsfachte sich im Jahr 2020, als eine aktualisierte Ressourcenschätzung veröffentlicht wurde:

Reserven: 758.000 Unzen Gold

Ressourcen: 1,4 Mio. Unzen Gold (M&I: 99,7 Mio. t @ 0,446 g/t Gold)

Minenlebenszeit: 8 Jahre (bis 2028)



Vollbild / Die San Francisco Mine hat nur eine Restlebenszeit von 8 Jahren, was bedeutet, dass Magna in den nächsten Jahren für Erznachschub für seine Verarbeitungsanlage sorgen muss, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. (Quelle: Magna)



Vollbild / Die San Francisco Tagebau befindet sich am Ende der Minenlebenszeit. (Quelle: Magna)



Vollbild / Das El Picacho Goldprojekt befindet sich inmitter großer Gold- und Silberminenprojekte. (Quelle: Magna)

CEO Derek Wood kommentierte in der heutigen News: "Wir sind sehr erfreut, die Vereinbarung zum Erwerb des El Picacho Goldprojekts bekanntzugeben. Tocvan sieht dies als eine enorme Chance, unser Portfolio an starken Goldprojekten zu vergrößern, und El Picacho wird die perfekte Ergänzung zu Pilar sein. Die Menge an qualitativ hochwertigen Explorationsarbeiten, die bis dato auf dem Projekt abgeschlossen wurden, bietet Tocvan mehrere Goldziele, die schnell zur Bohrreife gebracht werden können. Wir freuen uns darauf, El Picacho voranzubringen, während wir weiterhin das Potential von Pilar erschließen."

Das wichtigste für uns Aktionäre: Das Projekt wird ohne Aktien-Verwässerung akquiriert. Der Kaufpreis in Höhe von rund $2 Mio. USD muss nicht sofort bezahlt werden, sondern gestaffelt während den nächsten 5 Jahren. Das entspricht durchschnittlich $397.920 USD pro Jahr. Nach Unterzeichnung des finalen Vertrags in 60 Tagen (in welcher Zeit Tocvan seine Due Diligence Projektprüfung fortführen kann) muss Tocvan nur $78.000 USD bezahlen. Der wahre Wert für Millrock liegt jedoch viel höher als der Kaufpreis, denn Millrock hat es vor allem auf den Produktionsstart abgesehen, um am Erfolg mitzuverdienen:

Während sich Tocvan 100% Projektanteile in den nächsten 5 Jahren erarbeiten kann, sicherte sich Millrock eine branchenübliche 2% NSR ("Net Smelter Royalty") Lizenzgebühr (d.h. 2% Anteil an den Einnahmen aus dem Goldverkauf). Tocvan besitzt allerdings die Option, die Hälfte dieser NSR (also 1%) von Millrock zurückzukaufen (für $1 Mio. USD). Sobald die 5 Jahre abgelaufen sind und das Projekt noch immer nicht in Produktion sein sollte, hat sich Millrock einen cleveren Turbo eingebaut, um eine Produktionsentscheidung seitens Tocvan zu forcieren: Nach Ablauf des 6. Jahres muss Tocvan jährlich $25.000 an Millrock bezahlen, wobei sich diese Zahl jedes Jahr verdoppelt, bis das Projekt in Produktion ist (oder von Tocvan verkauft wird).

Insgesamt halten sich die finanziellen Verpflichtungen für Tocvan in Grenzen und man hat 5 Jahre Zeit, um es in Produktion zu bringen (schneller auch möglich).

Millrock hat sich aus gutem Grund für Tocvan als Projektentwickler ("Betreiber") entschieden, weil sie gesehen haben, wie schnell und in technisch sauberer Manier das Pilar-Projekt vom erfahrenen Tocvan-Team vorangebracht wurde und das Unternehmen nach etwas mehr als einem Jahr bereits plant, eine Großprobe ("bulk sample") abzubauen, woraufhin solche Projekte in Sonora schnell in Produktion gebracht werden können, wie Minera Alamos Inc. (Börsenwert: $318 Mio.) während den letzten 2 Jahren mit seinem Santana-Hauptprojekt in der Nähe von Pilar bewiesen hat. Neben Santana hat Minera übrigens noch 2 weitere Projekt in seinem Portfolio, wovon sich eines in der Minenbau-Genehmigungsphase befindet (Fortuna) und das andere in der Explorationsphase (Cerro de Oro).

Der Vorteil von mehreren Projekten im Portfolio: Reduzierung der Abhängigkeit von nur einem guten Projekt, denn wenn dieses Projekt z.B. an einen Senior ("major") verkauft wird, kann das Unternehmen mit dem Geld seine anderen Projekte voranbringen und mit Mehrwert für seine Aktionäre in Produktion bringen. So ein Kauf von einem zweiten Projekt kann auch als taktischer Schritt gesehen, um sich für den Fall einer (freundlichen oder feindlichen) Projekt- oder Unternehmens-Übernahme durch einen Senior zu rüsten und den Unternehmenswert mit mehreren fortgeschrittenen Projekten, die schnell in Produktion gebracht werden können, zu steigern. Diese Projektakquise erfolgte mit Hinblick auf die nächsten 5 Jahren, in denen der Goldpreis stark aufwerten kann, wodurch solche Projekte automatisch an Wert gewinnen können.



Vollversion / El Picacho befindet sich in der Nähe von vielen Goldminen und nur 12 km entfernt von der San Francisco TGoldmine von Magna Gold Corp. Pilar befindet sich ca. 100 km südlich von der La Colorada Tagebaumine von Argonaut Gold Inc., sowie wenige Kilometer von der Santana Tagebaumine entfernt (Produktionsstart in Kürze) von Minera Alamos Inc.

Während sich Tocvans Hauptprojekt Pilar 140 km südöstlich von der Landeshauptstadt Hermosillo an einem Highway befindet, liegt El Picacho 140 km nördlich von Hermosillo ebenfalls mit exzellenter Verkehrsanbindung und moderner Goldminen-Infrastruktur in der Nähe. Das 2,414 Hektar große El Picacho Grundstück (23-mal so groß wie Pilar mit 105 ha) kann nicht nur per Strasse erreicht werden, sondern es verläuft auch eine Zugverbindung am östlichen Grundstücksrand (womit Erz kostengünstig zu einer unausgelasteten Verarbeitungsanlage transportiert werden könnte).

Vorherige Exploration auf dem El Picacho Grundstück fand hauptsächlich an der Erdoberfläche statt, wo insgesamt 2.650 Gesteinsproben grundstücksweit gesammelt wurden. Hiervon erzielten 32 Gesteinsproben > 10 g/t Gold und 189 Proben zeigten > 1 g/t Gold. Die Kartierungsarbeiten sind abgeschlossen und 70% des Grundstücks wurde bereits mit bodengestützten Geophysik-Messungen untersucht. Das Ergebnis dieser abgeschlossenen "early-stage" Explorationsarbeiten: 5 Goldzonen wurden auf dem großen Grundstück identifiziert. Diese Zielstellen sind praktisch bohrbereit ("drill-ready"), wobei Tocvan seine exakten Bohrlochstandorte vorher mit "Trenches" (schmale Grabungen/Abbau an der Erdoberfläche) präzisieren möchte.

Pilar: Inmitten großer Goldminenprojekte im Süden von Sonora



Tocvans Phase-1-Bohrprogramm (Dezember 2020) erzielte mitunter bessere Bohrergebnisse als der Großteil der Bohrergebnisse von Argonaut Gold Inc. und Minera Alamos Inc.



Vollbild / Das Pilar-Projekt befindet nur 50-80 km von 2 bedeutenden Gold-Silber-Projekten entfernt: Die La Colorada Goldmine von Argonaut Gold Inc. (Börsenbewertung: $1 Mrd.) und die Santana Goldmine (Produktionsstart in Kürze) von Minera Alamos Inc. Börsenbewertung: $318 Mio.).



Vollbild / Das Pilar-Projekt befindet sich in der Nähe von Gold-Minen (rot) sowie Gold-Entwicklungs- (orange) und Explorations- (grün) Projekten. Quelle: Mexico Mining Center



Vollbild / Die Pilar-Grundstückskarte zeigt, dass Tocvan in den letzten Monaten neben der etablierten Main Zone einen 1200 m langen Gold-Silber-Trend an der Erdoberfläche entdeckte, der nun erstmals mit Bohrungen während dem aktuell stattfindenden Phase-2-Programm getestet wird. Somit kann die Bekanntmachung von bedeutenden Neuentdeckungen unmittelbar bevorstehen.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 28.421.496



Vollbild / Quelle

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $1,36 CAD (07.06.2021)

Marktkapitalisierung: $39 Mio. CAD



Vollbild / Chart

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,932 EUR (07.06.2021)

Marktkapitalisierung: €27 Mio. EUR

