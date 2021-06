Troilus steigt in den OTCQX Best Market, den führenden Marktplatz der OTC-Märkte, auf

„Diese Hochstufung in den OTCQX-Markt ist ein Beweis für unsere Fortschritte und unseren anhaltenden Erfolg bei der Umsetzung unseres Plans, das Gold- und Kupferprojekt Troilus zu einem essentiellen Bergbaubetrieb in Nordamerika auszubauen“, kommentiert Justin Reid, CEO von Troilus. „Sie veranschaulicht auch unsere finanzielle Stärke und unser Bekenntnis, den höchsten Standards in puncto Compliance, Offenlegung und Corporate Governance zu entsprechen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unter all den Wertpapieren, die an den OTC-Märkten gehandelt werden, zu den 5 % gehören, die im führenden Marktplatz OTCQX notiert sind. Wir rechnen damit, dass dieses Upgrade unsere Präsenz bei den US-Anlegern steigern und den Aktionären, die sich am Wachstum von Troilus beteiligen wollen, einen besseren Zugang ermöglichen wird.“

Der Marktplatz OTCQX ist die geeignete Handelsplattform für etablierte, anlegerorientierte US-amerikanische und internationale Unternehmen. Um sich für den Handel im OTCQX-Markt zu qualifizieren, müssen Unternehmen strenge Finanzauflagen erfüllen, die beste Praxis in der Unternehmensführung vorweisen und nachweislich den geltenden Wertpapiergesetzen entsprechen. Die im OTCQX-Markt notierten Unternehmen zeichnen sich durch die Integrität ihrer Betriebsführung und durch die Sorgfalt, mit der sie ihre Qualifikationen zum Ausdruck bringen, aus.

Anleger in den USA finden die aktuellen Finanzdaten sowie die Kursentwicklung von Troilus im Realtime Level 2-Chart auf www.otcmarkets.com. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.troilusgold.com.

Über Troilus Gold Corp.

Troilus Gold Corp. ist ein in Kanada ansässiges Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf den systematischen Ausbau und die Risikominimierung der ehemaligen Gold- und Kupfermine Troilus im Hinblick auf die Errichtung eines Produktionsbetriebs konzentriert. Zwischen 1996 und 2010 wurden aus der Mine Troilus mehr als 2 Millionen Unzen Gold und knapp 70.000 Tonnen Kupfer gefördert. Das Konzessionsgebiet Troilus liegt im führenden Bergbaurevier der kanadischen Provinz Quebec, wo das Unternehmen strategische Liegenschaften auf einer Grundfläche von 1.420 km² im Grünsteingürtel Frôtet-Evans besitzt. Seit dem Erwerb des Projekts im Jahr 2017 konnte durch eine kontinuierlich erfolgreiche Exploration das enorme Größenpotenzial des Goldsystems auf dem Projektgelände mit einem enormen Mineralressourcenwachstum freigelegt werden. Das Unternehmen forciert derzeit seine technischen Studien, nachdem eine im Jahr 2020 erstellte, solide PEA ergeben hat, dass das Projekt Troilus gute Chancen hat, sich zu einem erstklassigen kanadischen Gold- und Kupferproduktionsbetrieb zu entwickeln. Unter der Leitung eines erfahrenen Teams mit einer Erfolgsbilanz in der Minenerschließung ist Troilus auf bestem Weg, sich zu einem Vorzeigeprojekt in Nordamerika zu entwickeln.