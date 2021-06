DA5, Tochtergesellschaft von Lynx Global, meldet Partnerschaft mit GCash von Globe Telecom

Vancouver (British Columbia), 8. Juni 2021. Lynx Global Digital Finance Corporation (CSE: LYNX, OTC Pink: CNONF, FWB: 3CT0) („Lynx“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Direct Agent 5 Inc. („DA5“) die Integration der E-Wallet GCash („GCash“) in die Infrastruktur der physischen Standorte von DA5 und seine beiden App-Plattformen abgeschlossen hat. Laut Untersuchungen von App Annie, einer globalen Autorität beim Ranking digitaler Anwendungen (Apps), ist GCash auf den Philippinen zur Nummer eins unter den Finanz-Apps geworden und zählt zu den besten Apps des Landes insgesamt – sowohl für Android- als auch für iOS-Plattformen.

Wie die Philippines News Agency am 15. Februar 2021 berichtete, sagte Mynt, der Betreiber von GCash die eine Tochtergesellschaft von Globe Telecom Inc. ist: „Seine Basis an registrierten Nutzern ist bis Ende 2020 auf über 33 Millionen angewachsen – eine Steigerung von 65 Prozent gegenüber den 20 Millionen Nutzern Ende 2019. GCash hat seine Ziele im Jahr 2020 mit einem Transaktionswert von über 1 Billion PHP übertroffen – mit einem täglichen Bruttotransaktionswert von 7,5 Milliarden PHP als Spitzenwert und mit über 6 Millionen Transaktionen pro Tag. Zu den Transaktionen zählen unter anderem Bargeldeinzahlungen, Zahlungen, Bankgeschäfte und Geldtransfers.“

Christopher Aldaba, President von Asia-Pacific for Lynx Global, sagte: „Die Möglichkeiten, die das Netzwerk von DA5 bietet, passen perfekt zu den Anforderungen von GCash. Die 2.350 ständig wachsenden inländischen physischen Niederlassungen von DA5 bieten GCash-Nutzern eine landesweite geografische Abdeckung für den Zugang zu Ein-/Auszahlungsstandorten für Offline-Transaktionen. Sowohl die App DA5 als auch die kürzlich veröffentlichte App Swipe bieten GCash eine Plattformlösung, um GCash für Online- und mobile E-Wallet-Transaktionen zu ermöglichen. Angesichts der jüngsten raschen Integration der DA5-„Schienen“ an internationalen physischen Standorten in allen Teilen der Welt kann GCash nun die Nutzung seiner E-Wallet von Filipinos für physische Ein-/Auszahlungen oder digitale oder mobile E-Wallet-Transaktionen auf jenen internationalen Märkten ermöglichen, in denen DA5 seine Netzwerkinfrastruktur integriert hat – meines Wissens kann unsere Partnerschaft mit DA5 GCash erstmals dabei behilflich sein, global zu expandieren.“