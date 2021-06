Der Blockbuster-Boxkampf zwischen Mayweather und Paul sorgte für globale Präsenz für TAAT und erzeugte neues Markenbewusstsein und E-Commerce-Aktivitäten

Am Sonntag, den 6. Juni 2021, wurde das TAAT-Logo einem globalen Publikum von Millionen Zuschauern des Boxkampfs Floyd Mayweather gegen Logan Paul durch PPV sowie einer Vielzahl von Medienquellen vor, während und nach dem Kampf sichtbar gemacht. Mitglieder des Teams von Floyd Mayweather trugen Baseballkappen mit dem TAAT-Logo auf der Vorderseite, die unter anderem auf Pressekanälen wie ESPN, Sky Sports und Barstool sowie auf Logan Pauls Instagram-Account (20,1 Millionen Follower) gezeigt wurden. Darüber hinaus teilte Floyd Mayweather einen kurzen Videoclip, in dem er TAAT persönlich auf seinem Instagram-Account (26,3 Millionen Follower) vorstellt, der insgesamt mehr als vier Millionen Aufrufe erhielt. Während des Wochenendes, an dem der Kampf stattfand, stieg das Interesse an TAAT, wobei die Anfragen nach kostenlosen Musterpackungen auf TryTAAT im Vergleich zu den Wochenenden im Monat Mai 2021 um das 15,5-fache anstiegen.

Las Vegas und Vancouver, 8. Juni 2021 – TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich bekannt zu geben, dass nach dem Boxkampf zwischen dem ehemaligen Boxweltmeister Floyd Mayweather und der Internetpersönlichkeit Logan Paul am Sonntag, den 6. Juni 2021, das TAAT-Logo für Millionen von Zuschauern weltweit zwischen dem Pay-per-View („PPV“)-Event-Stream auf Showtime (Tochtergesellschaft von ViacomCBS) sowie nach dem Kampf auf verschiedenen Kanälen wie ESPN, Sky Sports und Barstool sichtbar war. In einer Pressemitteilung vom 1. Juni 2021 (https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/01/2239172/0/en/TAA ...) gab das Unternehmen bekannt, dass es einen Sponsorenvertrag für Mitglieder des Teams von Floyd Mayweather abgeschlossen hat, die Baseballkappen mit dem TAAT-Logo vor, während und nach dem Kampf tragen würden. Dies würde eine hohe Sichtbarkeit für die Marke ermöglichen. Der Kampf, der im Hard Rock Stadium mit 65.326 Sitzplätzen in Miami, Florida, stattfand, hatte eine beispiellose PPV-Nachfrage, die Showtime-Server überlastete, was zu vorübergehenden Unterbrechungen für viele Zuschauer führte. Statistiken über die Anzahl der „Buys“ des Boxkampfs am Sonntag wurden von Showtime noch nicht veröffentlicht. Allerdings wurden für Kämpfe mit Floyd Mayweather drei der vier besten PPV-Verkaufszahlen aller Zeiten verzeichnet, darunter 4,3 Millionen „Buys“ seines letzten Kampfes gegen Conor McGregor im Jahr 20171.

Wie oben gezeigt, wird Boxer Floyd Mayweather von seinem Team begleitet, als er sich am Sonntag, den 6. Juni 2021, dem Boxring nähert, um gegen Logan Paul zu kämpfen. Mitglieder des Teams von Floyd Mayweather sind im Rahmen des Sponsoringvertrags des Unternehmens mit dem Team von Mayweather in Baseballmützen mit dem TAAT-Logo zu sehen.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Der ESPN-Sportscenter-Account auf Twitter, der über 37,6 Millionen Follower hat, hat ein Video von Mayweather und seinem Team gepostet, als sie sich am Sonntag, den 6. Juni 2021 vor Floyd Mayweathers Kampf gegen Logan Paul dem Boxring näherten. Dieses Video, das am 7. Juni 2021 1,5 Millionen Mal angesehen wurde, zeigt ein Teammitglied mit einer Baseballkappe mit TAAT-Logo, das während und nach dem Kampf mehrmals zu sehen war. Den Original-Tweet können Sie hier (https://twitter.com/SportsCenter/status/1401736290702446593) lesen.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Neben der Sichtbarkeit des TAAT-Logos auf den Kappen von Mayweathers Team vor, während und nach dem Boxkampf postete Floyd Mayweather auch ein Video, das TAAT auf seinem Instagram-Profil (26,3 Millionen Follower) in „Timeline“- und „Story“-Beiträgen vorstellt, die in etwa 48 Stunden mehr als vier Millionen Mal aufgerufen wurden. Der Videoclip von Mayweather kann auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens angesehen werden, indem Sie hier (https://www.youtube.com/watch?v=PxwRgp_u7xQ) klicken. Logan Paul hat auch Filmmaterial gepostet, in dem das TAAT-Logo, wie unten gezeigt, auf seinem eigenen Instagram-Account (20,1 Millionen Follower) zu sehen ist, dass innerhalb von 13 Stunden nach der Veröffentlichung fast 2,3 Millionen Mal aufgerufen wurde.2

Am vergangenen Wochenende veröffentlichte Floyd Mayweather ein kurzes Video, in dem er TAAT seinem Publikum von mehr als 26,3 Millionen Instagram-Followern in Form von „Timeline“- und „Story“-Beiträgen vorstellt, die insgesamt über vier Millionen Mal aufgerufen wurden. Der Videoclip kann auf dem YouTube-Kanal des Unternehmens gesehen werden, indem Sie hier (https://www.youtube.com/watch?v=PxwRgp_u7xQ) klicken.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Die Internet-Persönlichkeit Logan Paul hat mehr als 20,1 Millionen Follower auf Instagram. Nach der Veröffentlichung eines Videos, das nach seinem Boxkampf gegen Floyd Mayweather am Sonntag, aufgenommen wurde, wurde die Marke TAAT fast 2,3 Millionen Zuschauern gezeigt, zusätzlich zu Millionen anderer Male während des PPV-Kampfes, Social-Media-Beiträgen von Floyd Mayweather und der zusätzlichen globalne Medienberichterstattung im Anschluss an die Veranstaltung. Der ursprüngliche Beitrag auf Logan Pauls Instagram Profil kann hier (https://www.instagram.com/p/CPz2apKJ84z/) angesehen werden.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Über das Wochenende verzeichnete die TryTAAT Landing-Page des Unternehmens neue Besucher aus rund 30 verschiedenen Ländern. 14,3 % der Benutzer, die die Seite besucht haben, über die eine kostenlose Packung von TAAT Original, Smooth, oder Menthol angefordert werden kann, forderten eine Musterpackung an und am Wochenende lag die Gesamtzahl der Anfragen nach Musterpackungen um das 15,5-fache über den Zahlen für die Wochenenden im Mai 2021. Darüber hinaus wuchsen die Followerzahlen des Unternehmens nach dem Boxkampf am Sontag auf Instagram zwischen seinen Kanälen TAATGlobal und TryTAAT um rund 200 %.

Setti Coscarella, CEO von TAAT, sagte: „Unser Sponsoring des Teams von Floyd Mayweather hat zu der größten Sichtbarkeit der Marke TAAT seit ihrer Gründung geführt. Millionen und Abermillionen Raucher im Alter von über 21 Jahren weltweit sahen nicht nur das TAAT-Logo auf den Baseballmützen seiner Teammitglieder im PPV-Stream und in verschiedenen anderen Medien, sondern auch das Video und die Story auf seiner Instagram-Timeline und über TAAT zeigt, wie die Marke mit seiner Philosophie in Bezug auf Wettbewerb und Größe übereinstimmt. Neben der erheblichen Nachfrage nach unseren Webmerkmalen, die zu einer neuen Nutzerbindung geführt hat, sowie einem Anstieg bei Käufen und Anfragen zu Musterpackungen, haben wir auch Sponsoring-Anfragen von anderen bekannten Persönlichkeiten im Kampfsport erhalten, eine Kategorie, in der wir auf Grundlage des Erfolgs unseres Sponsorings für das Team von Floyd Mayweather künftig eine Markenpräsenz aufbauen wollen.“

Quellennachweis

1 - https://www.usatoday.com/story/sports/boxing/2021/06/07/logan-paul-flo ...

2 - https://www.instagram.com/p/CPz2apKJ84z/

Für das Board of Directors des Unternehmens:

TAAT Global Alternatives Inc.

„Setti Coscarella“

Setti Coscarella, CEO & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TAAT Investor Relations

1-833-TAAT-USA (1-833-822-8872)

investor@taatusa.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE („CSE“) UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG.

Über TAAT Global Alternatives Inc.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten „Original“, „Smooth“ und „Menthol“ angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei „Big Tobacco“-Firmen tätig waren, wird TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

Quellennachweis

1 British American Tobacco - The Global Market

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „nimmt an“ oder „nimmt nicht an“ oder „glaubt“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“, oder „werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten neben den folgenden Aussagen auch Aussagen zur erwarteten Performance von TAAT in der Tabakbranche: mögliche Ergebnisse und/oder Auswirkungen des Sponsorings der Entourage von Floyd Mayweather durch das Unternehmen während seines Boxkampfes gegen Logan Paul am 6. Juni 2021 in Miami (Florida). Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen, die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

Bekanntmachungen in Bezug auf die von TAAT Global Alternatives Inc. beauftragten Investor-Relations-Firmen erhalten Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (http://sedar.com).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.