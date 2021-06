Wyndham Hotels & Resorts präsentiert seine 21. Marke, der Registry Collection Hotels, mit dem Grand Residences Riviera Cancun

Die Gründung von Registry Collection Hotels erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem eine wachsende Zahl unabhängiger Luxushoteliers nach bewährten und etablierten Partnern sucht, die ihnen helfen, sich von den Herausforderungen der globalen Pandemie zu erholen. Registry Collection Hotels ermöglicht es diesen Eigentümern, ihren unabhängigen Geist und ihre Markenindividualität beizubehalten und gleichzeitig die globale Reichweite von Wyndham Hotels & Resorts zusammen mit dem preisgekrönten Wyndham Rewards Treueprogramm zu nutzen, was ihnen hilft, mehr Direktbuchungen zu niedrigeren Vertriebskosten zu erhalten.

„Während sich die Hotelbranche weiter erholt, haben sich unabhängige Luxushoteliers auf der ganzen Welt an unsere Entwicklungsteams gewandt, die Unterstützung in den Bereichen Verkauf, Marketing und Reservierung unter einer bewährten und etablierten Luxusmarke suchen", sagte Geoff Ballotti, Präsident und CEO von Wyndham Hotels & Resorts. „Die Gründung von Registry Collection Hotels war eine natürliche Ergänzung, angesichts der wachsenden globalen Anerkennung von Registry als weltweit größtes Luxus-Tauschprogramm mit über 200 High-End-Luxus-Fractional-Resorts und der weiterhin erfolgreichen Verwaltung dieses Programms durch unseren Partner Travel + Leisure Co. (ehemals Wyndham Destinations). Registry Collection Hotels belegen nun einen wichtigen Platz am oberen Ende des Wyndham Hotels & Resorts-Portfolios, so dass wir unabhängige Hoteliers auf der ganzen Welt, die den höchsten Standards an luxuriösem Service und Unterkünften entsprechen, sehr selektiv unterstützen können."