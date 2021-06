DGAP-News: iFunded by iEstate GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien KlickOwn AG baut Managementteam für weiteres Wachstum aus 08.06.2021 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 08.Juni 2021. Die KlickOwn AG (DE000A1A60A2), Betreiberin der etablierten Crowdfunding-Plattform für Immobilieninvestments, iFunded, baut nach einem wie erwartet sehr erfolgreichen Jahresauftakt das Management für das geplante weitere Wachstum aus. Zum 01.06.2021 verstärkt Michael Fröhlich (58) das Führungsteam als Chief Financial Officer bei der Klickown Tochtergesellschaft iEstate GmbH. Mit Fröhlich stößt ein erfahrener und hervorragend vernetzter Finanzexperte im Immobilienbereich zu KlickOwn. Fröhlich war zuvor als Head of Real Estate Finance bei Engel & Völkers Capital für die Standorte Berlin und Hamburg verantwortlich. Der gelernte Bankkaufmann Fröhlich hatte nach Stationen bei Commerzbank, Deutsche Bank und der Landesbank Berlin Holding zudem verantwortungsvolle Positionen bei der Buwog Development Berlin sowie der Basel Immobilien übernommen.

Nikolai von Imhof, Vorstand der KlickOwn AG, kommentiert: "Wir freuen uns, für unser angestrebtes Wachstum mit Michael Fröhlich einen ausgewiesenen Finanzierungsexperten mit jahrzehntelanger Erfahrung für die KlickOwn gewonnen zu haben, der über die entsprechende Strukturierungsexpertise und ein großes Netzwerk in der Immobilienbranche verfügt. Sein hoher Anspruch an Projektfinanzierungen entspricht unseren Werten und wird unsere Unternehmensgruppe weiter nach vorne bringen. Gemeinsam mit dem ganzen Team der KlickOwn-Gruppe werden wir so unseren Marktanteil weiterhin erfolgreich ausbauen."

Über KlickOwn AG

Die börsennotierte KlickOwn AG (DE000A1A60A2) ist ein Innovationsführer im Wachstumsmarkt Crowdfunding. Unter der Marke iFunded steht eine etablierte Online-Immobilien-Plattform zur Verfügung, die Kapital für die Finanzierung von Bauvorhaben von Projektentwicklern sowie Immobilienkredite vermittelt. Hier können Anleger bereits ab 500,00 Euro in ausgesuchte Immobilienprojekte einfach und unkompliziert investieren und so von attraktiven Zinsen profitieren. KlickOwn gehört zu den Vorreitern der Tokenisierung und hat bereits bei mehreren Immobilienprojekten die Finanzierung über Token erfolgreich einbezogen. Weitere Informationen zur Gesellschaft finden sich unter www.klickown-group.com sowie aktuelle Immobilienangebote unter www.ifunded.de.

Michael Fröhlich

